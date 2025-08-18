El fuego llega a Faro y Peranzanes: «Estamos preocupados porque se acerca» La alcaldesa explica que las llamas entraron a los montes del valle de Fornela desde Anllarinos y la vertiente asturiana

Vecinos de Peranzanes recogen las botellas de agua de avituallamiento de un vehículo con el incendio de fondo.

Carmen Ramos Ponferrada Lunes, 18 de agosto 2025, 17:27 Comenta Compartir

«Estamos preocupados porque el fuego se acerca». La alcaldesa de Peranzanes, Henar García, sigue de cerca desde Faro las labores de extinción de un incendio en el que trabajan medios terrestres y aéreos de la Junta de Castilla y León. «No ha entrado en el pueblo pero en los montes lleva desde ayer quemando», explica.

El fuego se adentró en los montes de Faro en la tarde de este domingo, 17 de agosto, según señala la regidora, a través de una lengua procedente del incendio de Anllarinos «y está avanzando como todos los incendios, un poco a lo loco», subraya. A ello se une otra lengua que ha entrado desde la vertiente asturiana y que está quemando los montes de Peranzanes.

«El fuego está en montes de Faro y de Peranzanes y con virulencia especialmente en el caso de Peranzanes», remarca el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, que se desplazó a la zona y pudo comprobar in situ la situación.

En este momento reconoce la regidora muncipal que aunque les preocupa más el incendio que afecta a Faro «el de Peranzanes también». Asegura la alcaldesa que «es el que más están trabajando los hidroaviones porque el problema es que el de Faro se puede atajar menos porque el humo y el aire no les está permitiendo entrar».

El incendio que ha entrado al valle de Fornela mantiene en jaque a los vecinos.

Desde el Centro Coordinador instalado en Faro gestionan la llegada y distribución de víveres y agua, entre otros artículos de primera necesidad. Los vecinos de Anllares y Páramo del Sil arropan a los de Peranzanes. «Están colaborando aquí con nosotros 'a full', de verdad, nos están trayendo agua, alimentos, hiel, comida..., claro, ellos tienen una experiencia, nosotros hemos compartido con ellos ayudando pero la experiencia la tienen ellos que son los que han estado luchando en todo momento».

La alcaldesa de Peranzanes transmite a la población un mensaje de «tranquilidad», eso sí «siempre con muchísimas reservas porque mientras que no nos avisen de desalojo no desalojamos». No obstante, explica que algunos vecinos ya salieron este domingo hacia Fabero para alojarse en casas de familiares. «Han sido muy prudentes, han ido saliendo, tenemos ahí solo dos o tres», asevera.

La Junta dice que el fuego no ha entrado

Por contra, desde la Junta de Castilla y León aseguran que el fuego no ha entrado aún al valle de Fornela. «Sin entrar en el valle de Fornela, estamos trabajando ahora mismo también con medios aéreos y cortafuegos para evitar que llegue a la población que es la primera de entrada al valle de Fornela», señaló el delegado territorial de de la Junta, Eduardo Diego.