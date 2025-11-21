El pueblo turístico más verde de la provincia de León solo tiene 16 habitantes La pequeña localidad ha quedado finalista en los Premios Tourism4Nature que reconocen el compromiso del turismo con la conservación de la naturaleza logrando un modelo de gestión sostenible

Carmen Ramos Ponferrada Viernes, 21 de noviembre 2025, 08:18 Comenta Compartir

El pueblo turístico más verde de la provincia de León tiene solo 16 habitantes y se ha convertido en todo un ejemplo de sostenibilidad. Más de 33 años de trabajo de una localidad que estuvo a punto de desaparecer han conseguido situarla en el mapa y convertirla en lo que es hoy: todo un referente en su compromiso con la conservación y el medio ambiente en el sector de la naturaleza.

Se trata del pueblo berciano de San Facundo, perteneciente al municipio de Torre del Bierzo, que ha recibido su galardón como finalista en los Premios Tourism4Nature que otorga la ONG Tourism for Nature, reconocimiento clave para destinos y empresas que lideran el turismo sostenible en España, en la categoría de Territorio como Pueblo Turístico.

«Para nosotros es algo muy importante porque son los únicos premios que reconocen destinos de naturaleza», explica el presidente de la junta vecinal, Ricardo Vila, auténtico promotor de que la localidad siga a día de hoy en pie y promoviendo iniciativas integradas en un modelo de gestión sostenible. «Que San Facundo haya sido premiado como un municipio comprometido con la sostenibilidad viene a reforzar de alguna manera el trabajo que llevamos haciendo durante tantos años», indica.

La localidad berciana, que cumple su primer año como Pueblo Mágico de la provincia de León, fue una de las protagonistas del acto de entrega de los premios en el marco de la Feria de Turismo de Valladolid (Intur), en el que se alzó como vencedora la villa medieval del Pirineo aragonés Ainsa (Huesca) como 'Pueblo Turístico más Verde'.

Desde la pedanía valoran de forma especial este premio y haber llegado a la final porque entienden que viene a reconocer la labor que se lleva desarrollando de forma incansable durante décadas y que ha involucrado a todos los vecinos del pueblo. «El que más llamó la atención en los premios fuimos nosotros, como no puede ser otra manera, por lo pequeño que somos y por las cosas que tenemos».

Iniciativas pioneras y sostenibles

Entre las inciativas impulsadas en el pueblo que aúnan turismo y sostenibilidad destaca el sistema pionero en El Bierzo para el tratamiento de agua con rayos ultravioletas, el soterramiento del cableado, el lavadero de coches para no contaminar el río Argutorio cuyas aguas bañan la localidad o la prohibición de la entrada de vehículos al pueblo que no sean de vecinos. Acciones destacadas también convertise en un espacio sin humo, su playa fluvial así como los baños públicos situados en sus inmediaciones. Unas infraestructuras a la que se suman las labores de cuidado del medio ambiente y la limpieza, como la de su bosque.

Unas acciones que le han valido incluso el reconocimiento del alcalde del pueblo galardonado, con aproximadamente 1.500 habitantes muy lejos de los 16 de San Facundo. «Tienes que decirme cómo haces las cosas», señala Vila que le dijo. Cree por ello que «lo que más valorarían sería lo pequeños que somos, lo comprometidos que estamos con la sostenibilidad y, de alguna manera, la difusión tan bestial que estábamos dando al territorio», remarca.

Una línea de trabajo en la que van a continuar. También dando la bienvenida a todos los reconocimientos que lleguen pero teniendo claro que «nuestro trabajo nunca ha ido valorado en conseguir premios, sino siempre pensado en en calidad de vida de los vecinos y en que todo lo que hacemos sea sostenible y sustentable en el tiempo».