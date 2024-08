San Facundo, una «ciudad» sin coches en El Bierzo que visitan cada año 23.000 personas

Esther Jiménez Ponferrada Sábado, 17 de agosto 2024, 09:14 | Actualizado 09:31h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Cuando Ricardo Vila fue elegido pedáneo de San Facundo hace 33 años ya tenía una visión de lo que podía ser este pequeño pueblo del municipio de Torre del Bierzo. Por aquel entonces, cuando justo se retiró de la mina, muchos lo tildaron de loco o se reían de él porque «siempre decía que quería convertir a San Facundo en una ciudad sin dejar de ser pueblo». Y no se refería al metro o al carril bici, sino simple y llanamente «a dotar al pueblo de todos los servicios para garantizar una calidad de vida espectacular a sus habitantes y creo que lo hemos logrado con creces».

Ahora quedan atrás décadas de trabajo en las que San Facundo, con tan solo 16 habitantes, ha logrado soterrar todo el cableado eléctrico hace ya 20 años o tener agua potable tratada con rayos ultravioleta o contar con un lavadero de coches o baños públicos abiertos durante todo el año. Servicios para sus vecinos pero también para las 23.000 personas que visitan anualmente este pueblo.

Y es que con tal volumen de visitantes, Ricardo Vila vio necesario intentar que esa cantidad de coches no accediera al pueblo porque sino «sería intransitable». Por ello, se instaló un cartel con una recomendación, «que no es una prohibición estricta», pero que hace la vida más fácil a todos. «No puedes intentar imponer una medida en un sitio sin poner solución o dar alternativas», explica, por lo que puso en funcionamiento siete zonas de aparcamiento, con unas 600 plazas, «relativamente muy cerca, la más lejana está a 250 o 300 metros de la playa fluvial».

Se trata de una medida muy aplaudida por los visitantes y que tan solo menos del 1% no cumple «y esa gente entra, ve como está y claro, da la vuelta, es muy poca gente. Hemos conseguido que vean el pueblo tan limpio, tan cuidado, que creo que eso incita a respetar mucho más».

Todo ello Ricardo Vila no cree que los haga mejor o peor que ningún otro sitio, «simplemente somos diferentes» y considera que en la comarca del Bierzo hay muchísimos pueblos preciosos «que si se cuidaran como San Facundo serían otra historia».

Diferentes postales de San Facundo.

Un lugar distinto dentro del Bierzo

De hecho, este pequeño pueblo berciano, que también es un espacio sin humo, ha conseguido, haciendo las cosas diferentes, una repercusión turística nacional e internacional como ningún otro lugar. No en vano a lo largo del año multiplican por 1800 cada habitante. A ello ha contribuido un evento gastronómico que es singular en una zona en la que el producto típico es el botillo.

Se trata del Festival de la Trucha, que en su última edición celebrada en junio, juntó a 500 comensales y cinco o seis embajadas, «algo muy llamativo que creo que no es fácil de hacer en ningún sitio». «El otro día fui a Madrid y me decían que por qué no habíamos hecho el botillo en San Facundo, les dije que era el plato típico del Bierzo y si lo hacemos en San Facundo simplemente sería un botillo más de los que se hacen en la comarca. Sin embargo, hemos hecho la trucha que es algo único, diferente», añade el pedáneo.

Y de esa diferenciación nacen iniciativas como un libro -'Aldea de San Facundo, la España que no podemos perder'- que fue presentado el año pasado en Fitur en el que se recoge la gestión que se está realizando en este rincón del Bierzo y que ya ha interesado a lugares como Melilla; o la primera ruta motera San Facundo-Mauritania que está prevista su salida para finales del mes de octubre o principios de noviembre «y que se puede convertir en algo muy grande»; o incluso la grabación de un documental sobre el pueblo para presentar en festivales de cine, «con lo cual creo que es un reconocimiento total y absoluto a la labor que llevamos haciendo».

Una labor en la que Ricardo se implica mucho y dedica mucho tiempo. «Me dicen que pierdo el tiempo porque me gusta hablar con todo el mundo que visita San Facundo, pero para mí es invertirlo, porque al final esa gente que marcha encantada se convierte en pregonera de San Facundo», concluye.