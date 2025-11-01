El berciano que se hizo cofrade del Vino de Rioja junto al seleccionador nacional de fútbol Ha sido merecedor de este galardón por impulsar y promocionar una pequeña localidad berciana de 16 habitantes que estuvo a punto de desaparecer

El berciano que ha entrado en la Cofradía del Vino de Rioja (3D) junto al seleccionador nacional y el resto de nuevos cofrades de mérito.

Carmen Ramos Ponferrada Sábado, 1 de noviembre 2025, 09:17

El Bierzo tiene desembarca en la Cofradía del Vino de Rioja. Uno de sus paisanos ha entrado a formar parte de ella por méritos propios como cofrade de mérito. Un nombramiento que tuvo lugar en el LXVII Gran Capítulo de la Cofradía del Vino de Rioja y que compartió, entre otros, con el seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente.

Se trata del pedáneo de San Facundo Ricardo Vila Paz que ha sido merecedor de este galardón por guiar a la pequeña localidad berciana de 16 habitantes, perteneciente al municipio de Torre del Bierzo, que estuvo a punto de desaparecer hace 33 años, «realizando la incesante labor de promoción de su municipio, viajando por toda España y allende nuestras fronteras».

En la gala, que tuvo lugar el 24 de octubre en el Centro de Cultura del Rioja de Logroño, Vila Paz entró a formar parte de la Cofradía del Vino de Rioja como cofrade de mérito junto al cantautor Chema Purón, el asesor de Presidencia del Consejo Regulador de la DOCa Rioja, José Luis Lapuente, y Juan Pedro Martínez Arnáez creador de la Asociación para la Defensa del Barrio de Calados.

«Defiendo El Bierzo allá donde vaya pero La Rioja es como si fuese mi segunda tierra porque han sido muchísimas veces las que me ha acogido», explicó el pedáneo de San Facundo, que valora el reconocimiento concedido como «ejemplo de liderazgo, de lo que se puede hacer en los pueblos muy pequeñitos siempre que hay ganas, cariño, ilusión y se cree en lo que se hace».

«Poniendo en valor todo El Bierzo»

Su entrada en la Cofradía del Vino de Rioja es para el impulsor del Pueblo Mágico de la Provincia de León «la mejor garantía de que hay muchísima gente que ve que algo estamos haciendo bien». «Son cosas que te llegan sin esperar y por eso tienen mucho más valor», remarca.

Para Ricardo Vila, «no deja de ser un lujo y un orgullo que este trabajo tan desinteresado que se está haciendo aquí haya lugares donde le den el valor y la importancia que realmente tiene». Una labor con la que «no solamemente estoy poniendo en valor San Facundo, que por supuesto, sino que estoy dando visibilidad a nuestro territorio, que es lo más importante, y al final nuestro territorio es El Bierzo».