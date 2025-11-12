El pueblo de León que inicia las obras para recuperar su emblemática pasarela Acoge cada año uno de los eventos musicales más destacados del verano en la provincia

Imagen de las labores de desmontaje de la barandilla de la pasarela de madera sobre el río Burbia.

Carmen Ramos Ponferrada Miércoles, 12 de noviembre 2025, 08:01 Comenta Compartir

Hay un pueblo en la provincia de León que ha comenzado a dar los primeros pasos para recuperar la emblemática pasarela de madera que da acceso a su playa fluvial, uno de los puntos de encuentro obligados para refrescarse del calor en la tórridas tardes de verano.

Se trata de un área de ocio estival en la comarca del Bierzo, a orillas del río Burbia, que acoge cada año uno de los eventos más destacados del verano, el Festival Internacional de Músicas del Mundo (Fiestizaje) que este año ha celebrado su vigésima edición.

Después de cuatro años cerrada tras los daños detectados en el puente para evitar riesgos durante la temporada estival hasta que no se garantice la seguridad de los usuarios, el Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo se decidió a dar un paso adelante para sacar a licitación y adjudicar los trabajos de instalación de la estructura metálica en la pasarela de madera de la playa fluvial por 59.536,92 euros ((72.015,47 euros con impuestos incluidos) a la empresa IDM Timber Enginneering, SL.

La sociedad de Camponaraya, que fue la única que presentó oferta en la licitación abierta por el consistorio para contratar las obras por procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria, ha iniciado la actuación que permitirá así reforzar la estructura de la emblemática pasarela de madera.

Imagen de las obras y de las estructuras metálicas (C) que reforzarán la pasarela de la playa fluvial de Villafranca del Bierzo. Carmen Ramos

Labores de desmontaje

La actuación, que ya es visible para cuantas personas pasean por el entorno de este espacio, se ha iniciado con el desmontaje de las barandillas de la pasarela de madera que se eleva sobre el río Burbia a la altura de la playa fluvial.

Asimismo, junto a la antigua pasarela que ha permanecido cerrada en los últimos años al público también pueden contemplarse la dos estructuras metálicas que permitirán consolidar la instalación y garantizar su apertura con total seguridad.

De esta forma, la playa fluvial de Villafranca del Bierzo recuperará todo su esplendor con una pasarela que se ha convertido en imagen emblemática, además de facilitar el tránsito a cuantos se acercan a disfrutar del verano en las frescas aguas del Burbia.