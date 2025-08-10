Villafranca del Bierzo licita la obra de la emblemática pasarela de su playa fluvial El Ayuntamiento licita las obras de instalación de una estructura metálica que permitirá reforzarla

Carmen Ramos Ponferrada Domingo, 10 de agosto 2025, 09:34

León es tierra de agua. Sus ríos constituyen uno de los mayores reclamos para sobrellevar las altas temperaturas del verano. Vecinos y visitantes aprovechan para darse un chapuzón y disfrutar de las largas tardes de ocio que regalan las vacaciones.

Hay un pueblo en la provincia que quiere recuperar la emblemática pasarela de madera que da acceso a su playa fluvial, un área de ocio estival en la orilla del río Burbia que acoge cada año uno de los eventos más destacados del verano, el Festival Internacional de Músicas del Mundo (Fiestizaje) que este año ha celebrado su vigésima edición.

Después de cuatro años cerrada tras los daños detectados en el puente para evitar riesgos durante la temporada estival hasta que no se garantice la seguridad de los usuarios, el Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo ha sacado a licitación las obras de instalación de la estructura metálica que permitirá reforzarlo.

El valor estimado del contrato es de 72.039,67 euros (59.536,92 euros más impuestos) y sale a licitación por procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria. Las obras tienen un plazo de ejecución de dos meses, según recoge el pliego de condiciones publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Para valorar las propuestas que presenten las diferentes empresas que opten a hacerse con las obras se aplicarán criterios de adjudicación evaluables mediante aplicación de fórmulas. Se otorgará más puntuación a las empresas que amplíen el plazo de garantía, ajusten el precio y reduzcan el plazo de ejecuciónde los trabajos.

Las ofertas deberán presentarse de forma electrónica en el Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo hasta el día 19 de agosto a las 23:59 horas.