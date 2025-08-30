Prohiben entrar a Bouzas al vecino investigado como presunto autor del incendio El varón fue detenido como supuesto autor de un delito de incendio tras originar un conato provocado por la quema de rastrojos en el interior de una finca de su propiedad y, posteriormente, quedó en libertad

Un agente de la Policía Nacional realiza la inspección técnico-policial en la zona del incendio en Bouzas.

Carmen Ramos Ponferrada Sábado, 30 de agosto 2025, 09:14 Comenta Compartir

El vecino de Bouzas investigado como presunto autor de un delito de incendio por imprudencia ocurrido el lunes, 25 de agosto, tiene prohibido entrar en la pedanía. Es la medida cautelar provisional dictada por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Ponferrada que se encontraba de guardia ese día y que entró en vigor a partir de las 20:00 horas del martes 26 de agosto de 2025.

El varón de 75 años fue detenido el martes, 26 de agosto, por agentes de la Policía Nacional como presunto autor de un delito de incendio tras originar un conato provocado por la quema de rastrojos en el interior de una finca de su propiedad. Posteriormente, se decretó para él libertad provisional.

El juzgado justifica la medida cautelar adoptada en «la especial situación actual de los incendios y de las condiciones meteorológicas que también favorecen su propagación», todo ello «a fin de evitar reiteraciones delictivas».

El auto, que ha sido notificado al Ministerio Fiscal, al investigado, la perjudicada y a las demás partes personadas, ya ha sido recurrido por la defensa que solicita que se le permita acceder al pueblo cuatro días (dos en septiembre y dos en octubre) para que pueda regar los árboles plantados en la finca que tiene en Bouzas.

Fue el Ministerio Fiscal el que solicitó la prohibición de entrada en la pedanía del investigado. No obstante, la defensa manifestó su disconformidad con las medidas cautelares interesadas al considerar que «no existe situación objetiva de riesgo alguna», según se recoge en el auto al que ha tenido acceso Elbierzonoticias.

El investigado dice que «fue a regar»

El auto recoge, tal y como consta en el atestado, «como al menos, dos vecinos de la localidad vieron al investigado y uno de ellos le echó en cara la quema manifestándole este «nada, estuve quemando unas malezas pero no tiene peligro» para a continuación abandonar el lugar a pesar al menos de la existencia de humo».

El investigado por su parte «manifestó, de manera poco creíble, que estuvo en la zona de Llamas Redonda donde tiene una finca la cual no había quedado afectada por incendios anteriores y que fue a regar».

El auto recoge, además, que se encontró con un vecino «pero que como nadie le pidió ayuda para apagar el incendio él se marcho a su casa para tomar unas pastillas sobre las 9.00 horas y luego se fue a dormir, ello a pesar de que está en el grupo de whatsapp del pueblo en que se dio la alarma del incendio, siendo sofocado a las 23.00 horas aproximadamente»

Origen en una quema de rastrojos

El vecinos de Bouzas, de 75 años, fue detenido a última hora de la mañana del lunes, 25 de agosto, por agentes de la Policía Nacional como presunto autor de un delito de incendio tras originar un conato provocado por la quema de rastrojos en el interior de una finca de su propiedad.

Finalizadas las diligencias y el informe técnico elaborado tras la inspección ocular fue trasladado al Juzgado de Guardia de Ponferrada pasó a disposición judicial y, posteriormente, quedó en libertad provisional.

El incidente se produjo en la tarde-noche de este lunes, en torno a las 21:00 horas, cuando varios vecinos detectaron humo y observaron cómo las llamas comenzaban a reactivarse a escasos metros de las viviendas siendo visibles desde la carretera al alcanzar alturas de dos metros. La situación generó gran alarma, ya que Bouzas continuaba confinada tras haber sido desalojada recientemente a causa del grave incendio de Llamas de Cabrera.

Aunque el fuego no llegó a propagarse ni a causar daños, el episodio generó gran preocupación y malestar entre la población, en un contexto de máxima alerta por riesgo de incendios forestales.

Intervención de los vecinos

La inspección técnico-policial realizada por la Policía Científica determinó que el origen del fuego estaría en una quema de rastrojos efectuada por el investigado, quien, tras dar por apagadas dos hogueras para quema de rastrojos dentro de una finca de su propiedad, abandonó el lugar, según informó la Subdelegación del Gobierno en León.

Esta imprudencia, considerada de especial gravedad dadas las circunstancias actuales, puso en riesgo tanto la vida de los vecinos como la seguridad de sus propiedades. Fue la rápida intervención de los propios vecinos lo que permitió sofocar el conato en sus primeros instantes, evitando así en un primer momento la intervención de medios externos como los Bomberos de Ponferrada.