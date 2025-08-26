leonoticias - Noticias de León y provincia

Un agente de la Policía Nacional realiza la inspección técnico-policial en la zona del incendio en Bouzas.

Detenido un vecino de Bouzas por provocar un conato de incendio con la quema de rastrojos

La rápida actuación vecinal evitó que las llamas se propagasen en una localidad aún marcada por el reciente incendio de Llamas de Cabrera

Ponferrada

Martes, 26 de agosto 2025, 20:36

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Local de Ponferrada han detenido en la localidad de Bouzas a un vecino como presunto autor de un delito de incendio por imprudencia, tras originar un conato provocado por la quema de rastrojos en el interior de una finca de su propiedad.

El incidente se produjo en la tarde-noche de este lunes, en torno a las 21:00 horas, cuando varios vecinos detectaron humo y observaron cómo las llamas comenzaban a reactivarse a escasos metros de las viviendas siendo visibles desde la carretera al alcanzar alturas de dos metros. La situación generó gran alarma, ya que Bouzas continúa confinada tras haber sido desalojada recientemente a causa del grave incendio de Llamas de Cabrera.

La inspección técnico-policial realizada por la Policía Científica determinó que el origen del fuego estaría en una quema de rastrojos efectuada por el ahora detenido, quien, tras dar por apagadas dos hogueras para quema de rastrojos dentro de una finca de su propiedad, abandonó el lugar.

Esta imprudencia, considerada de especial gravedad dadas las circunstancias actuales, puso en riesgo tanto la vida de los vecinos como la seguridad de sus propiedades. Fue la rápida intervención de los propios vecinos lo que permitió sofocar el conato en sus primeros instantes, evitando así en un primer momento la intervención de medios externos como los Bomberos de Ponferrada.

En la mañana de este martes, 26 de agosto, efectivos de Bomberos se desplazaron a la zona a requerimiento policial para refrescar el terreno colindante y prevenir posibles reactivaciones.

Aunque el fuego no llegó a propagarse ni a causar daños, el episodio generó gran preocupación y malestar entre la población, en un contexto de máxima alerta por riesgo de incendios forestales.

A última hora de la mañana agentes de la Policía Nacional detenían a un varón de 75 años como presunto autor de un delito de incendio. Finalizadas las diligencias y el informe técnico elaborado tras la inspección ocular se ha remitido al Juzgado de Guardia de Ponferrada pasando a disposición el detenido que ha sido puesto en libertad.

