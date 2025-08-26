Ingresa en la prisión de Mansilla el detenido por el incendio de Molinaseca Vivía desde hace varios años en una caseta en el monte en las inmediaciones de la localidad

Imagen de los vecinos de Molinaseca en su lucha contra el fuego para evitar que llegaran a las casas.

Carmen Ramos Molinaseca Martes, 26 de agosto 2025, 12:34

El varón de 75 años detenido este lunes, 25 de agosto, como presunto autor del incendio forestal declarado este domingo en Molinaseca ha ingresado en la cárcel de Mansilla de la Mulas.

El Juzgado de Instrucción de Guardia de Ponferrada decretó el ingreso en prisión del hombre tras recibir las diligencias penales instruidas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de León, en colaboración con agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León.

Las diligencias fueron también remitidas a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo del Área de Ponferrada. Todo ello una vez que se identificó al presunto responsable del mismo y que se recabaron las pruebas incriminatorias del origen del fuego.

Los investigadores se trasladaron al lugar donde se inició el fuego y tras realizar la correspondiente inspección técnico ocular comprobaron que el incendio pudiera tener su origen en una hoguera efectuada para cocinar por el hombre que fue detenido y ya ha sido enviado a prisión.

Cabe recordar que el incendio que puso en jaque al pueblo de Molinaseca y movilizó a los vecinos en su extinción, se originó alrededor de la cuatro de la tarde de este domingo. Las llamas provocaron daños en el jardín de una vivienda pero la lucha de los habitantes del pueblo y de los efectivos de extinción lograron contener su avance hacia las casas.

Vivía en una caseta en el monte

El hombre detenido e ingresado ya en prisión como presunto autor del incendio de Molinaseca vivía desde hace varios años en una caseta en el monte en las inmediaciones de la localidad.

El Ayuntamiento se encargaba en ocasiones de suministrarle víveres al estar incluido en el programa del Banco de Alimentos del Sil. También de ayudarle a ir al médico cuando ha tenido problemas de salud, aunque los Servicios Sociales de la Diputación de León eran los que se encargaban de su seguimiento, según ha explicado el alcalde, Alfonso Arias.

El Ayuntamiento se se ha hecho cargo de dos perros que vivían con él y ya se ha puesto en contacto con la institución provincial para que proceda a recogerlos.