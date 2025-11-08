Los profes bercianos embajadores de Canva: «Nació en una ciudad minera de Australia y eso nos une» Sandra Laguna y David del Valle comparten vocación y raíces, representan a Castilla y León en Canvassador, iniciativa internacional de Canva que conecta a profesores de todo el mundo

En Cacabelos, entre las aulas del IES Bergidum Flavium, se cruzan dos historias que demuestran que la innovación también tiene raíces rurales. Sandra Laguna, actual jefa de estudios del centro, y David del Valle, que un día fue alumno de esas mismas aulas y hoy enseña en el Colegio La Inmaculada de Villalpando, comparten algo más que origen, una misma pasión por transformar la educación a través de la creatividad digital.

Ambos han sido reconocidos por Canva como Canvassadors, representantes de Castilla y León dentro de un programa internacional que impulsa la colaboración y la innovación entre docentes de todo el mundo.

Sandra descubrió el programa en redes sociales, donde se ha tejido una red educativa vibrante. A través de otros docentes, conoció a los embajadores nacionales y comenzó a compartir sus propios recursos. Poco después fue seleccionada como Canvassador. David, que se estrenó como maestro en 2022, siguió un camino parecido: se inspiró en las ideas que veía en Instagram, abrió su cuenta educativa y, con la ayuda de Sandra, se adentró en el universo Canva hasta convertirse también en embajadora.

En sus clases, este recurso se ha convertido en una herramienta cotidiana. Sandra la utiliza para diseñar materiales y plantillas que sus alumnos completan directamente desde la plataforma. David, en Infantil y Primaria, crea carteles, juegos o fichas visuales adaptadas a los más pequeños. Ambos coinciden en que «es una herramienta intuitiva, versátil y capaz de llegar a todas las etapas educativas».

Grandes cosas desde zonas pequeñas

Más allá de su uso diario, su papel como Canvassadors les permite acceder antes que nadie a nuevas funciones, participar en encuentros internacionales y formar a otros docentes. De hecho, ambos imparten talleres en centros de formación del profesorado, acercando Canva a cada vez más aulas de la comunidad.

Representar a El Bierzo y a la provincia de León en un programa global es, para ellos, una fuente de orgullo y David lo resume con sencillez. «Desde las zonas rurales también se pueden hacer grandes cosas». Sandra añade que este reconocimiento demuestra el potencial de los docentes de la comarca. «Aquí hay mucho talento y ganas de innovar».

David del Valle y Sandra Laguna, embajadores de Canva en el programa internacional Canvassador.

El espíritu colaborativo del programa se refleja también en la comunidad que han construido. Para Sandra, las redes sociales no son solo un escaparate, sino «un claustro virtual» donde los profesores comparten experiencias, recursos y aprendizajes.

A veces, incluso, los resultados llegan desde el otro lado del mundo, una maestra de Argentina le envió fotos de sus alumnos usando materiales creados por ella. «Eso es lo que más emociona».

Confianza y «lanzarse a la piscina»

Para ambos, el valor de proyectos como Canvassador está en abrir puertas. David lo tiene claro, «yo siempre digo que hay que lanzarse a la piscina. Si tienes redes sociales, si te gusta compartir contenido y te apetece usar Canva, este programa te da la oportunidad de aprender, conocer gente y descubrir nuevas formas de enseñar».

Sandra coincide y amplía la idea. «Formar parte de esta comunidad me ha permitido conocer a grandes profesionales y aprender muchísimo. A veces pensamos que las redes son algo banal, pero en educación hay un mundo enorme por descubrir».

Una convicción que ambos comparten, que enseñar también es aprender, y que la innovación, como la creatividad, se multiplica cuando se comparte.