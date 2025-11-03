Dos docentes bercianos representarán a Castilla y León en el programa internacional Canvassador David del Valle y Sandra Laguna ponen a Cacabelos en el mapa de la innovación educativa

Los docentes bercianos David del Valle y Sandra Laguna, seleccionados por Canva para formar parte de su programa internacional de embajadores educativos, Canvassador.

Elbierzonoticias Ponferrada Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:16 Comenta Compartir

Los docentes bercianos David del Valle y Sandra Laguna han sido seleccionados por Canva para formar parte de su programa internacional de embajadores educativos, Canvassador. Ambos son los únicos representantes de la provincia de León dentro de la comunidad de educadores de Castilla y León.

David del Valle, maestro de Infantil y Primaria y creador de la cuenta @unpocomaestro, comparte experiencias, ideas y recursos que inspiran a otros docentes a innovar desde la creatividad.

Por su parte, Sandra Laguna, jefa de estudios del IES Bergidum Flavium de Cacabelos, impulsa el uso de herramientas digitales en Secundaria, promoviendo una enseñanza visual y colaborativa.

El programa Canvassador reconoce a profesores que integran Canva de forma ejemplar en sus aulas y fomentan el uso creativo de la tecnología en la educación. Con este logro, El Bierzo y Cacabelos se sitúan en el mapa de la innovación educativa.

Temas

Cacabelos

Educación