Eurodiputados de La Izquierda llevan a la Comisión Europea la situación del Hospital del Bierzo OncoBierzo se felicita porque su visita a Bruselas, donde mantuvieron diversas reuniones, empiece a dar frutos

Elbierzonoticias Ponferrada Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:21

Eurodiputados de los grupos de La Izquierda, los Socialistas y los Verdes en el Parlamento Europeo registraron en la Comisión Europea una pregunta sobre las «graves deficiencias» existentes en el Hospital del Bierzo.

Se trata de la primera reacción después de que la plataforma OncoBierzo registrase el pasado mes de octubre en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo un texto para dar visibilidad a la situación sanitaria del Bierzo y mantuviesen diversas reuniones con los grupos políticos en Bruselas (Bélgica). Desde OncoBierzo se felicitaron por ver las primeras reacciones tras su visita a la ciudad europea.

La iniciativa recoge las demandas de la asociación que lleva meses denunciando la «falta de especialistas, la discontinuidad de tratamientos y el deterioro progresivo de los servicios del hospital público del Bierzo, particularmente de Oncología», como recoge Ical.

Detrás de esta pregunta están la eurodiputada de Sumar, Estrella Galán, con el apoyo de Rosa Serrano Sierra y Leire Pajín, del PSOE; Isa Serra, de Podemos; Ana Miranda, del BNG, y también del eurodiputado alemán Sebastian Everding, la griega Elena Kountoura, la portuguesa Catarina Martins y la italiana Cristina Guarda.

Estos eurodiputados denuncian que «en numerosas regiones de la Unión Europea, que sufren el fenómeno de la despoblación, la falta de inversión pública sostenida y los procesos de privatización de los servicios sanitarios se están traduciendo en el incumplimiento del artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE».

Añaden que «la situación del Hospital del Bierzo, que atiende a más de 125.000 personas, es un ejemplo especialmente preocupante» y piden medidas para evitar la discriminación económica y territorial en el acceso a servicios de salud esenciales y para garantizar la aplicación del Europe's Beating Cancer Plan en las regiones rurales y periféricas.