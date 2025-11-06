Transportes da luz verde al tramo de la A-76 que conectará mejor Ponferrada y Ourense El presupuesto supera los 131,7 millones

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica en su edición de este jueves 6 de noviembre un anuncio del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por el que, a través de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia, aprueba provisionalmente una importante vía de comunicación entre León y Galicia

Se ordena así la incoación del expediente de información pública del proyecto de construcción del tramo Villamartín de la Abadía-Requejo, de la A-76 Ponferrada-Ourense.

El proyecto, redactado el pasado mes de octubre, cuenta con un presupuesto base de licitación estimado de más de 131,7 millones de euros, incluyendo el IVA.

