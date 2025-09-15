leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen del perro berciano Agallas durante su tratamiento antes de ser operado.

El perro berciano Agallas moviliza la solidaridad de toda España para poder operarle en Lugo

Ha ingresado este lunes, 15 de septiembre, en el Hospital Veterinario Rof Codina donde será intervenido

Carmen Ramos

Ponferrada

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:51

El perro berciano Agallas sigue su lucha para salir adelante tras los daños sufridos por el ataque de varios canes en Villafranca del Bierzo. La situación crítica que afronta el animal y la difusión que de ella ha hecho la Asociación Peludines Sin Suerte ha movilizado la solidaridad de toda España que se ha volcado en donativos para poder afrontar su recuperación.

Agallas, que fue atendido en la Clínica Europa de Ponferrada, ha ingresado este lunes, 15 de septiembre en el Hospital Veterinario Rof Codina de Lugo, gracias a los trámites realizados por el centro veterinario berciano. En la Ciudad del Sacramento está siendo sometido a diferentes pruebas, tras controlarle la importante infección que presentaba, y donde también será operado mañana.

El doctor Antonio Cantalapiedra será el encargado de practicarle una microcirugía ya que «tiene la glotis perforada y peligra que lo que trague vaya para el pulmón», explica Natalia Ramos, voluntaria de la Asociación Peludines Sin Suerte, que se está haciendo cargo del animal. Una situación que le impide ingerir alimentos, por lo que «de momento lo han estado alimentando con sonda pero es muy complicado porque no se deja manipular.

Desde Peludines insisten en que Agallas «está todo perforado por dentro, tiene mordidas por toda la cabeza pero la preocupante es una mordida a la altura de la glotis que le han perforado y tiene el esófago perforado entero». Una situación especialmente complicada, reconocen, aunque «de momento con la sonda parece que la comida la está asimilando bien en el estómago».

«Una operación complicada»

Para la asociación berciana protectora de animales lo primero es salvar la vida de Agallas sin pensar en el coste económico que deberán afrontar. No obstante, la difusión del caso a través de sus redes sociales ha movilizado la solidaridad de toda España ya que los donativos están llegando desde diferentes puntos de todo el país. Algo por lo que no dudan en dar las gracias.

«No sé lo que nos costará esto pero estamos muy agradecidas porque la gente está respondiendo muy bien, hay donaciones de toda España», apunta Ramos. «De momento no tenemos ningún presupuesto pero barato no va a ser, obviamente, porque es una operación complicada», remarca.

Detenido el presunto pirómano de San Juan de Paluezas

Detenido el presunto pirómano de San Juan de Paluezas

Muy poco piso y mucha demanda: los universitarios aprietan el mercado de alquiler en Ponferrada

Muy poco piso y mucha demanda: los universitarios aprietan el mercado de alquiler en Ponferrada

25 años sin El Quijote: «Muchos grupos tocaban con micros pegados con celo y lo daban todo»

25 años sin El Quijote: «Muchos grupos tocaban con micros pegados con celo y lo daban todo»

Agallas es un perro de la calle que «estuvo mucho tiempo perdido en Villafranca» donde llegó desde la vecina localidad de Parandones. «Allí llevaba muchísimo tiempo, le pusimos una jaula trampa, entró y la abrieron, lo soltaron, ya no hubo forma de que volviera entrar nunca», relatan desde Peludines. En Villafranca del Bierzo «llevábamos ya tiempo con los vecinos intentando cogerlo y ya no había manera».

Desde la asociación desconocen realmente el tiempo que el animal llevaba herido. Cuando lo encontraron comprobaron que presentaba varias heridas provocada por mordiscos lo que confirma que «ha sido atacado por otro perro o por otros dos».

La asociación agradece el apoyo del Ayuntamiento para tramitar el parte de recogida a la Diputación y confía en que Agallas pueda salir adelante. «Esperamos que se recupere, no tiramos la toalla».

Buscarle un hogar

Después del tiempo que necesite para su recuperación tras la operación a la que será sometido este martes, 16 de septiembre, en Lugo, tocará buscarle un hogar a Agallas. En este sentido, ya son varias las personas que se han interesado por acogerle en su casa y convertirlo en un miembro más de la familia.«Tenemos a varias personas que han preguntado aunque ahora lo importante es que se ponga bien».

Para recuperarse Agallas ya tiene una casa de acogida que le espera y a la que se trasladará tras su operación. «Después se le buscará un hogar, ya tenemos a varias personas que han preguntado pero ahora lo principal es que se recupere», insisten desde la asociación.

