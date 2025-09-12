Agallas, el perro berciano que lucha por sobrevivir y busca un hogar El animal fue recogido por la Asociación Peludines sin Suerte herido y deshidratado tras ser atacado en Villafranca del Bierzo por otro animal

El perro berciano Agallas fue encontrado en muy mal estado y con mordeduras en el cuello y la cabeza.

Carmen Ramos Ponferrada Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:23 Comenta Compartir

Agallas lucha por sobrevivir y busca un hogar. El perro fue recogido por Peludines Sin Suerte en muy mal estado y permanece ingresado en una clínica veterinaria de Ponferrada para facilitar su recuperación.

Aunque en un principio el aviso que recibieron en la asociación aludía a que había sido atropellado en Villafranca del Bierzo y había perdido mucha sangre cuando los voluntaros de Peludines fueron a recogerlo «nos dimos cuenta de que lo que le había pasado era que otro perro lo había atacado». El animal «tiene mordeduras en el cuello y la cabeza», según explican desde la asociación en su cuenta de Facebook.

Agallas, tal y como lo han bautizado ha quedado ingresado en la Clínica Europa de la capital berciana «ya que además de la pérdida severa de sangre, está muy deshidratado».

Desde Peludines Sin Suerte denuncian que llevan «una temporada muy dura con los animales» ya que al caso de Agallas, tal y como lo han bautizado, se une también la recogida de un mastín con una pata destrozada y una delgadez extrema» así como «unos gatitos a los que hay que operar y quitar un ojo a cada uno», entre otros casos.

Una llamada a la colaboración

Es por ello que solicitan ayuda para poder hacer frente a las necesidades de estos animales. «Nuestros gastos son muy altos y nuestro presupuesto es escaso», señalan. Por ello lanzan un SOS a la colaboración ciudadana «para solventar todo lo que esto acarrea».

Los donativos pueden depositarse directamente en la Clínica Europa de Ponferrada para Agallas o incluso para Moro, otro perrito aún ingresado que sigue con las curas y que también busca un hogar. «Si le saliera una acogida para que se recupere en una casita sería maravilloso», señalan desde Peludines.

También se puede colaborar con la asociación a través del número de cuenta ES1700815385600001460355; con donativos Bizum o tarjeta en https://pycmt.me/tBCG3; donativos Paypal: https://paypal.me/peludinessinsuerte y también haciendo teaming https://www.teaming.net/apa-peludines-sin-suerte-ponferrada. «Con menos de lo que cuesta un café ,podéis ayudarnos a ayudar a estos peludos que tanto nos necesitan».