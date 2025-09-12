leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El perro berciano Agallas fue encontrado en muy mal estado y con mordeduras en el cuello y la cabeza. PSS

Agallas, el perro berciano que lucha por sobrevivir y busca un hogar

El animal fue recogido por la Asociación Peludines sin Suerte herido y deshidratado tras ser atacado en Villafranca del Bierzo por otro animal

Carmen Ramos

Carmen Ramos

Ponferrada

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:23

Agallas lucha por sobrevivir y busca un hogar. El perro fue recogido por Peludines Sin Suerte en muy mal estado y permanece ingresado en una clínica veterinaria de Ponferrada para facilitar su recuperación.

Aunque en un principio el aviso que recibieron en la asociación aludía a que había sido atropellado en Villafranca del Bierzo y había perdido mucha sangre cuando los voluntaros de Peludines fueron a recogerlo «nos dimos cuenta de que lo que le había pasado era que otro perro lo había atacado». El animal «tiene mordeduras en el cuello y la cabeza», según explican desde la asociación en su cuenta de Facebook.

Agallas, tal y como lo han bautizado ha quedado ingresado en la Clínica Europa de la capital berciana «ya que además de la pérdida severa de sangre, está muy deshidratado».

Desde Peludines Sin Suerte denuncian que llevan «una temporada muy dura con los animales» ya que al caso de Agallas, tal y como lo han bautizado, se une también la recogida de un mastín con una pata destrozada y una delgadez extrema» así como «unos gatitos a los que hay que operar y quitar un ojo a cada uno», entre otros casos.

Noticias relacionadas

Los vecinos de Médulas dejan en manos de la Junta la reconstrucción de sus casas

Los vecinos de Médulas dejan en manos de la Junta la reconstrucción de sus casas

Villafranca del Bierzo honra a Antonio Pereira con una placa en su casa natal

Villafranca del Bierzo honra a Antonio Pereira con una placa en su casa natal

Nace el Trail Valles del Sil, una carrera con alma en el corazón del Bierzo

Nace el Trail Valles del Sil, una carrera con alma en el corazón del Bierzo

Una llamada a la colaboración

Es por ello que solicitan ayuda para poder hacer frente a las necesidades de estos animales. «Nuestros gastos son muy altos y nuestro presupuesto es escaso», señalan. Por ello lanzan un SOS a la colaboración ciudadana «para solventar todo lo que esto acarrea».

Los donativos pueden depositarse directamente en la Clínica Europa de Ponferrada para Agallas o incluso para Moro, otro perrito aún ingresado que sigue con las curas y que también busca un hogar. «Si le saliera una acogida para que se recupere en una casita sería maravilloso», señalan desde Peludines.

También se puede colaborar con la asociación a través del número de cuenta ES1700815385600001460355; con donativos Bizum o tarjeta en https://pycmt.me/tBCG3; donativos Paypal: https://paypal.me/peludinessinsuerte y también haciendo teaming https://www.teaming.net/apa-peludines-sin-suerte-ponferrada. «Con menos de lo que cuesta un café ,podéis ayudarnos a ayudar a estos peludos que tanto nos necesitan».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Todo lo que se sabe (de momento) de San Froilán 2025: fechas, conciertos y peñas
  2. 2 La franquicia de comida asiática que se expande en León con tres locales
  3. 3 Investigan a un apicultor como presunto autor de un incendio forestal en León
  4. 4 Identifican al leonés Pablo Fernández y Vox le denuncia ante la Fiscalía por un presunto delito de odio
  5. 5 La publicidad de Galicia tumba al Camino de Santiago en León: «España ya no peregrina»
  6. 6 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra
  7. 7 Atropellan a una mujer de 35 años en León
  8. 8 «Varapalo» al Ayuntamiento de León por «poner en riesgo» la seguridad en Armunia
  9. 9 Alubiada en La Bañeza, Feria del Disco y circo en los barrios este fin de semana en León
  10. 10 Nadie quiere un quiosco en León... salvo para montar un bar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Agallas, el perro berciano que lucha por sobrevivir y busca un hogar

Agallas, el perro berciano que lucha por sobrevivir y busca un hogar