Detenido el presunto pirómano de San Juan de Paluezas

Imagen de uno de los puntos del incendio provocado este sábado en San Juan de Paluezas.

Álvaro Pérez Ponferrada Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:15 | Actualizado 13:27h. Comenta Compartir

San Juan de Paluezas volvió a ser escenario de las llamas este sábado, 13 de septiembre. Un incendio forestal declarado en el margen de la carretera Nacional N-536 obligó a cortar la circulación durante cerca de media hora y puso en riesgo a varias viviendas del pueblo, perteneciente al municipio de Borrenes.

El fuego se inició en torno a las 18:00 horas y fue sofocado sobre las 20:00, tras calcinar unas tres hectáreas de monte bajo, pastos y arbolado. Según informa la Guardia Civil, las llamas fueron provocadas de manera intencionada en cuatro puntos distintos, utilizando un mechero en los matorrales próximos a la vía.

La Guardia Civil detuvo en el lugar a un varón de 47 años, natural de Borrenes, como presunto responsable.

El arrestado, que había vivido en Ourense antes de regresar hace varios meses para residir solo en una vivienda familiar según asegura el alcalde del municipio, Eduardo Prada, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Ponferrada, tras las diligencias instruidas por el Puesto de Ponferrada con apoyo del Seprona de Fabero.

Prada confirmó que el incendio comenzó en una zona muy transitada. «El incendio se prendió en la carretera por donde pasa mucha gente, en una zona muy transitada. Atendimos el fuego rápidamente», declaró.