Muy poco piso y mucha demanda: los universitarios aprietan el mercado de alquiler en Ponferrada Con precios de 160 a 700 euros, inmobiliarias y propietarios reconocen que la oferta es escasa y que la falta de pisos está empujando el incremento del precio medio

Álvaro Pérez Ponferrada Lunes, 15 de septiembre 2025, 08:16

Septiembre ha llegado y, con él, el desembarco de nuevos estudiantes en el Campus de Ponferrada de la Universidad de León. Para muchos, el verdadero examen no está en las aulas, sino en encontrar dónde vivir. El Colegio Mayor La Tebaida, que afronta su segundo curso en funcionamiento, es una opción para parte del alumnado, pero la mayoría debe recurrir al mercado inmobiliario de la ciudad.

En los distintos portales del sector la foto es clara: una habitación en piso compartido ronda entre los 160 y los 270 euros mensuales, mientras que un piso completo de dos o tres habitaciones se sitúa entre 600 y 700 euros.

El problema es que apenas hay viviendas disponibles. «Muy poco piso, mucha demanda», resumen desde la inmobiliaria La Encina, que confirma la saturación actual.

Desde Panizo & González, Carlos Panizo explica que sí existe interés por parte de los universitarios, pero choca con las condiciones de los propietarios. «Ellos suelen buscar larga estancia, gente que se quede dos, tres años, y los estudiantes sí que buscan de septiembre a junio». Por esa razón, admite que en su caso «no solemos aceptar a estudiantes, pero no porque sean estudiantes, sino por el tema de la duración».

En cambio, Álvaro Valle, de ClickPiso, afirma que normalmente los estudiantes «solicitan pisos por la zona alta», el área más cercana al campus, y que «ahora hay mucha oferta de pisos por allí, la gente al ver que hay estudiantes y que están interesados, han preparado pisos». Añade además que, «se alquilan muchos, han contactado con ellos en la Universidad con carteles». A su juicio, la dinámica actual roza más la captación directa mediante anuncios en la universidad, en los alrededores y a través del boca a boca, que la intermediación de las agencias.

Alquileres entre 400 y 500 euros de media

Por su parte, Jesús Sandoval, de la agencia RV Plus Ponferrada, introduce un matiz, «la oferta va de la mano de la demanda» y, aunque se han puesto más viviendas en el mercado, reconoce que «las cosas para los alquileres en Ponferrada están difíciles». Subraya además que, «al haber pocos pisos, el precio se ha incrementado», situando el precio medio de un alquiler entre 400 y 500 euros mensuales. Sandoval añade, no obstante, que sí considera a las inmobiliarias como uno de los principales canales de búsqueda para los estudiantes, especialmente «el primer año, cuando llegas a una ciudad nueva».

Con precios que marcan diferencias y posturas variadas entre las agencias, el alumnado afronta el inicio de curso con la vivienda como un asunto clave. La tensión entre la saturación, la duración de los contratos y la subida de precios convierte la búsqueda de piso en uno de los temas centrales de septiembre en Ponferrada.