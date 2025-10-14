Oncobierzo recibirá el cuarto Premio Salamandra de la Asociación de Turismo del Bierzo Alto La cita será este sábado las 20:00 horas, en el Teatro Benevivere de Bembibre

Manifestación de la plataforma Oncobierzo para reclamar mejoras en el Servicio de Oncología del Hospital del Bierzo y en toda la sanidad de la comarca.

Elbierzonoticias Ponferrada Martes, 14 de octubre 2025, 12:03

El colectivo Oncobierzo recibirá este sábado, 18 de octubre, el Premio Salamandra, que otorga la Asociación de Turismo del Bierzo Alto (Atudebial) en colaboración con Ayuntamiento de Bembibre y que cumple su cuarta edición.

El galardón se otorga anualmente a personas e instituciones que destacan por su contribución a la preservación de la cultura, el patrimonio y el desarrollo sostenible del medio rural berciano y en esta ocasión se presenta como un «reconocimiento a la incansable lucha en defensa de la sanidad pública en la región a una asociación que trabaja desde hace años para garantizar un acceso equitativo y de calidad a los servicios sanitarios en el Bierzo», según informa la agencia Ical. En ediciones anteriores, el Premio Salamandra ha distinguido a Miguel Basurko, Raúl Pérez y María José Parejo.

La gala será conducida por el Gran Rufus e incluya la proyección del cortometraje documental 'Vientos a cielo abierto', dirigido por Àngels Gendre, vecina y creadora audiovisual del Bierzo Alto, un concierto en directo del dúo Tocando bajo Teito, formado por Diego Bello y Denís Silva, quienes fusionan la tradición musical berciana con su propuesta innovadora. Al finalizar el evento, se ofrecerá a los asistentes un vino berciano acompañado de empanada típica.