Los novios bercianos que quisieron cambiar el mundo con un 'Sí, quiero'

Imagen del mensaje con el que los novios bercianos anunciaron a sus invitados la donación de parte de su regalo de bodas a una causa solidaria.

Carmen Ramos Ponferrada Domingo, 12 de octubre 2025, 09:15

Una boda que fue mucho más que una celebración. Los bercianos Julia Fernández e Izan Fernández contrajeron matrimonio el 20 de septiembre en una ceremonia religiosa que tuvo lugar en la parroquia de Santa Ana de Cabañas Raras, la misma localidad en la que se celebró el convite. Una día especial en sus vidas, con momentos inolvidables, que compartieron con familia y amigos y que se convirtió en un acto cargado de solidaridad. Una acción que cada vez más parejas protagonizan en España.

Organizando su enlace los novios decidieron destinar parte del dinero recibido como regalo a OncoBierzo, la Asociación de Familiares y Enfermos Oncológicos de la comarca que reclama especialistas para el Hospital del Bierzo y que lucha por una sanidad pública digna para la comarca. Así quisieron que la celebración también llegara al colectivo aportando su granito de arena a su causa.

«Queríamos destinar nuestro dinero a algo que realmente nosotros consideráramos que fuese beneficioso porque tuvimos la suerte de que nuestros padres nos pudieron ayudar y nos parecía importante utilizar el dinero que la gente nos estaba dando en algo que realmente fuera útil», explica Julia.

Barajando opciones se decantaron por OncoBierzo «porque es de nuestra zona y es beneficioso para todos los bercianos». También pesó en la decisión el hecho de que en sus familias el cáncer es una enfermedad que les ha tocado de cerca. «Cuando surgió OncoBierzo nos pareció una iniciativa muy importante y sobre todo que veíamos que estaba teniendo sus frutos o que por lo menos se estaba dando eco y estaba ayudando bastante a nuestro hospital».

Julia contactó con OncoBierzo a través de Instagram y les preguntó «si era algo que se podía hacer porque yo ni siquiera sabía si aceptaban este tipo de donaciones o de ayuda, me dijeron que sí y que nos lo agradecían muchísimo». Para ellos también fue «una forma de hacer un guiño a la madre de Izan que sufrió cáncer y que fue algo tan doloroso para su familia y yo en mi familia también he tenido dos casos, una prima de mi madre tuvo cáncer de mama y gracias a Dios se curó pero luego la mujer de mi primo falleció de cáncer hace un año, entonces al final pensamos que tenía que ser el cáncer sí o sí y finalmente escogimos a OncoBierzo en vez de cualquier otra asociación».

«Qué bonito»

Un gesto solidario que «nace del corazón» y que quisieron también compartir con sus invitados en una tarjeta que recibieron con el eslogan de OncoBierzo 'Algún día es mucho tiempo' el día del enlace. «Nos pareció un gesto bonito a compartirlo, pensábamos que les iba a hacer ilusión saber qué se iba a hacer con parte de su dinero y, sobre todo, a estas tres personas que han tenido cáncer en nuestra familia».

Julia asegura que esta acción solidaria fue muy bien recibida entre sus invitados, «especialmente por la madre de Izan que se emocionó muchísimo, cuando lo leyó lloró, nos dio las gracias, la prima de mi madre también, le pareció un gesto muy bonito, y algunas personas que incluso son familiares nuestros pero no viven aquí en Ponferrada y que no conocían OncoBierzo a raíz de esto también lo han conocido y les ha gustado mucho lo que están haciendo».

Bien recibido fue también por parte de la asociación. «Qué bonito que Izan y Julia en uno de los días más especiales de su vida pensaran en OncoBierzo. Mil gracias chicos y que vivan los novios», señalaron en una publicación en su cuenta de Instagram. Una acción que también se ganó el aplauso y el reconocimiento de otras personas que valoraron su acción solidaria en un día tan especial. «Da mucho orgullo pertenecer a un mundo en el que todavía hay esperanza y gente tan solidaria y generosa, dentro de todo lo malo es un rayo de esperanza ver cosas así. ️ Ojalá la vida les devuelva todo lo bonito y bueno que hacen multiplicado por 1000 y vivan juntos felices muchos muchos años».

«No es nada del otro mundo»

Ambos creen necesario que la lucha de OncoBierzo pueda continuar. «De ahí viene la idea de la donación, que puedan seguir adelante y que cada vez puedan conseguir más cosas, que no se quede aquí», dice Julia, consciente de la falta de medios de la organización ciudadana. «Tiene que ser complicado poder obtener resultados con la labor que tienen porque imagino que no tendrán demasiados recursos para ello y vivimos en una zona bastante olvidada y creemos que cualquier ayuda que puedan tener va a ser positiva porque al final va a beneficiarnos a todos los bercianos».

La pareja de recién casados considera que su gesto solidario en el día más especial de sus vidas no tiene por qué considerarse nada extraordinario. «Realmente no hemos hecho nada del otro mundo porque los que hacen la labor importante son ellos, nosotros simplemente hemos querido colaborar en la medida de lo posible para que puedan seguir haciéndolo». «Si esto sirve para que haya más gente que pueda ayudarles, mejor que mejor».