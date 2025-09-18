365 días de lucha por la Oncología del Bierzo: «Están tapando todas las carencias con mentiras» La plataforma ciudadana OncoBierzo, que nació hace un año en la planta del Hospital del Bierzo ante el hartazgo por la falta de especialistas, lamenta la inactividad de la Junta: «Cuando empezamos había dos oncólogos y con dos seguimos»

Carmen Ramos Ponferrada Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:18 Comenta Compartir

«Están tapando todas las carencias con mentiras». La Asociación de Familiares y Enfermos Oncológicos del Bierzo (OncoBierzo) es tajante a la hora de hacer balance de su primer año de lucha. 365 días de andadura y trabajo sin descanso de la plataforma ciudadana que nació en un pasillo del Hospital del Bierzo como consecuencia del hartazgo ante la falta de oncólogos y que ha movilizado a las comarcas del Bierzo, Laciana y La Cabrera, unidas en protestas multitudinarias como pocas se recuerdan en defensa de la sanidad pública.

Para el colectivo hay dos balances. Por un lado, el de la ciudadanía «que es muy positivo». «Hemos conseguido llegar a mucha gente, que la gente sepa que tenemos un problema», indica su presidente José Miguel Abraila. Y, por otro, el del hospital «que es nulo». «En cuanto a soluciones reales cuando empezamos había dos oncólogos y a día de hoy estamos con dos oncólogos», lamenta. Aseguran, que, de momento, las consultas están funcionando «intentando cuadrar las agendas con los que vienen de fuera».

«La situación es la misma, sí que hay un poco más de implicación, por lo menos han escuchado, pero luego efectivamente estamos en la misma situación», es la opinión de Eva Arias, integrante de la asociación. Para muestra, a su juicio, los MIR que iban a venir en junio y que en el caso de Oncología empezarán en septiembre. «Nos vendieron hace seis meses que iban a venir oncólogos MIR y todavía no hay ninguno», remarca.

Algo que se repite también en el caso de la implantación de la unidad de Radioterapia, un tratamiento que, además de en León, actualmente se presta únicamente a los pacientes bercianos en la sanidad privada sin que haya llegado aún al primer centro sanitario de la comarca. «Están ahí las obras, la estructura y parece que se está avanzado y no ha empezado todavía a hacerse el proyecto de ejecución», señala Arias.

Al igual que hicieron hace un año, desde OncoBierzo insisten en denunciar que el problema del déficit de oncólogos se ha hecho extensivo a otras especialidades del Hospital del Bierzo. «No solo en Oncología, en Anestesia están en cuadro, también en Radiología, Cirugía, Traumatología...», lamentan. Entienden, por ello que el Plan Asistencial de Garantía para El Bierzo impulsado por la Junta «no sirve de nada».

Su reivindicación logró extenderse como la pólvora por todo el país con campañas de denuncia a las que se sumaron rostros famosos, campañas que han llevado a programas de televisión en horario de máxima audiencia como La Revuelta de Broncano o 59 segundos presentado por Gemma Nierga. Una actividad frenética que les ha llevado a reunirse con la ministra de Sanidad, Mónica García, y a revindicar que 'Algún día es mucho tiempo' en la pantalla situada en el cine Callao en el centro de Madrid. Una lucha que han llevado ante la consejería de Sanidad de la Junta en Valladolid y que ha logrado sacar a la calle a 20.000 bercianos clamando por una sanidad digna.

«Están desmantelando el hospital»

Los familiares y enfermos oncológicos del Bierzo arremeten contra las listas de espera «opacas» que hace públicas la Junta y que consideran que van reduciendo a costa de excluir a los pacientes que se están derivando a la sanidad privada.

Manifestaciones convocadas por OncoBierzo en Ponferrada y Valadolid. César Sánchez / Mar García y

«No es que esté funcionando mejor el hospital es que se está derivando a la gente». «Antes era mucho Traumatología y Oftalmología pero ahora ya es todo», denuncia Tito Gago, integrante de la asociación, a la vista de una partida presupuestaria reservada para conciertos que cada año se incrementa. «El hospital lo están desmantelando».

Desde OncoBierzo lamentan, además, que después de 365 días de actividad y reivindicación todavía no hayan tenido la oportunidad de reunirse con el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez. «Nos hemos reunido con todos menos con el responsable», apunta Gago, teniendo en cuenta que «siempre que pedimos una reunión se nos deriva a funcionarios, gente que no tiene poder de decisión».

Sobre la mesa ponen también como el problema de la falta de médicos en la comarca afecta de lleno a la sanidad rural. «Al final estamos viendo como la gente de las zonas rurales tiene que estar pendiente de que un familiar los vaya a buscar y esperar tres o cuatro días por recetas», dice Eva Arias.

Para el presidente de OncoBierzo el peligro está en que las situaciones que soportan los bercianos con las carencias de la sanidad pública en la comarca se lleguen a normalizar. «Normalizamos que cada vez se nos quita algo más».

«Llegaremos donde haga falta»

Hace un año no pensaban que llegarían tan lejos. Horas y horas de esfuerzo, tensón, empeño y unión, alejados siempre de cualquier color político pero abiertos a sumar apoyos, les han permitido abrirse camino y consolidar su lucha.

Una lucha que sigue adelante, si cabe aún con más fuerza, para conseguir que El Bierzo tenga la sanidad que se merece. Y no cejarán en el empeño. «Somos valientes y si hemos conseguido llegar a la ministra que era una quimera ahora vamos a llegar a donde haga falta, donde se nos escuche y hasta dar con la tecla para que esto se solucione».

Temas

Sanidad

Cáncer