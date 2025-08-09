La falta de oncólogos en El Bierzo salta a la gran pantalla 'El Bierzo en espera', documental presentado el pasado 31 de julio, representa mediante testimonios de diferentes perfiles, la problemática sanitaria desde distintas perspectivas

La situación sanitaria en El Bierzo sigue en pausa y sin indicios de mejora. Tan sólo la esperanza que generan las movilizaciones y labores reivindicativas como la de OncoBierzo consigue ponerle nombre a una problemática que lleva años pasando desapercibida. El Hospital del Bierzo cuenta con un tercio de la plantilla respecto a los mínimos exigibles en esta especialidad. Con dos especialistas y a la espera de un tercero que podría incorporarse a finales de septiembre compartido con Valladolid, Alba Astorgano decidió colaborar y crear, junto con otros compañeros, el documental 'El Bierzo en espera'.

El proyecto surgió como un ejercicio para clase, ya que la joven es estudiante del grado de Creación y Diseño en la Universidad del País Vasco (EHU). Al principio, según explica la directora del documental, no tenía claro qué iba a hacer, pero «empecé a ver que OncoBierzo estaba dándose mucho a conocer y realizando muchas acciones por el Bierzo y los pacientes de oncología». Esto provocó que Astorgano encontrara, además de un tema para su trabajo, una forma de representar y de aportar su grano de arena a una causa que vale demasiado la pena para la comarca de El Bierzo.

«Lo que a mí me echaba para atrás al principio era sobre todo que yo estaba en Bilbao y teníamos que venir para El Bierzo y no teníamos dinero suficiente», comenta Alba Astorgano. Pero eso no truncó los planes del grupo de alumnos para conseguir sacar adelante la idea. «Gracias a los ánimos de mi profesor y a mis compañeros, realizamos un crowdfunding en el que la gente donó dinero y conseguimos una furgoneta de nueve plazas en la que nos desplazamos a El Bierzo para grabar durante una semana». En el fondo, se cerró un círculo solidario lleno de esperanza en el que el documental 'El Bierzo en espera', una iniciativa por la visibilidad de una problemática tan relevante, se consiguió grabar gracias a otro acto altruista como las donaciones.

«Si conseguimos levantarnos, creo que El Bierzo puede ser un sitio muy bonito para vivir y para los jóvenes también» Alba Astorgano Directora del documental 'El Bierzo en espera'

Además de la distancia y la falta de financiación, el grupo de jóvenes también tuvo que lidiar con el dilema del material necesario para realizar la obra audiovisual, debido a que al pertenecer a la Universidad, se vieron obligados a hacerse con un permiso especial que les posibilitó sacar cámaras, elementos de iluminación y otros utensilios necesarios para el rodaje, fuera de Bilbao.

Nueve días de trabajo

«El rodaje consistió en una semana, contando los días de ir y volver serían nueve». Según explica Alba Astorgano a este medio, para la organización previa antes de comenzar con el rodaje realizaron un pequeño calendario que se fue adaptando según las oportunidades que les surgían de grabar a ciertas personas o ciertos perfiles en determinados escenarios. «También realizamos una especie de guion técnico en el que apuntamos los planos que necesitábamos, las entrevistas, y lo que íbamos grabando lo íbamos tachando».

El grupo de ocho estudiantes se levantaba muy temprano para desarrollar las labores necesarias durante la mañana y la tarde de la semana en la que se realizó todo el rodaje, prácticamente a contrarreloj. La directora admite que el guion era bastante estricto pero al fin y al cabo «tuvimos que adaptarnos a las entrevistas, a las rutas en coche, fue mucho trabajo pero entre todos supimos llevarlo y salió todo».

«Fueron pocos los políticos que hablaron y me hubiera gustado entrevistar a algún médico» Alba Astorgano Directora del documental 'El Bierzo en espera'

A pesar de haber cumplido la función de visibilizar, un poco más si cabe, la problemática sanitaria, Astorgano comentaba que la peor parte fue la referida a la preproducción. «En cuanto a gestionar las entrevistas, que fue en preproducción antes de rodar, me costó bastante dar con los perfiles concretos».

El documental recoge testimonios de sanitarios, ciudadanos de a pie, pacientes oncológicos y familiares de estos, políticos, la propia Asociación de OncoBierzo y la Plataforma en defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana. Esta variedad narrativa refleja la intención del equipo en mostrar la situación desde diferentes perspectivas que sufren una cuestión común, la falta de especialistas, en este caso oncólogos, en el Hospital del Bierzo. Respecto a las entrevistas, la joven admite que «fueron pocos los políticos que hablaron y me hubiera gustado entrevistar a algún médico, pero fueron las personas con las que pudimos ponernos en contacto».

Una berciana y siete compañeros por la sanidad de la comarca

El equipo de rodaje estaba formado por nueve alumnos, Alba siendo la única berciana. Aila Cunil, encargada de la redacción, fue la única que no se desplazó. El resto del grupo se trasladó en la furgoneta alquilada gracias al crowdfunding con todo el material para ponerse manos a la obra. Cada integrante del grupo tenía una labor. Azur Pozderovic se encargó de las labores de iluminación y cámara, Ainoha Arratibel de realizar las entrevistas, Juan Gabriel Maza cámara principal, Mikel Sos y Diego Somacarrera fueron los cámaras auxiliares, este último también realizó labores de guion y montaje del trailer. Por otro lado, Juan Camazon fue el encargado del sonido, Gerard Zenazurraa del montaje, y por último, Alba Astorgano frente a la dirección, producción y montaje.

Miembros del equipo del documental 'El Bierzo en espera' durante días de rodaje (arriba y abajo izquierda) y la furgoneta que alquilaron gracias a las donaciones (abajo derecha). Alba Astorgano

«Las entrevistas fueron muy bien, mi compañera Ainoha Arratibel intentaba hacer preguntas antes de grabar para que la gente se sintiera más cómoda y se soltase», destaca la directora explicando que era la primera vez que Arratibel realizaba entrevistas en un proyecto como este. La principal protagonista de esta iniciativa no desaprovechó la oportunidad para agradecer el esfuerzo del resto del grupo y mencionar que «se sintió muy arropada por su equipo de trabajo, formado por compañeros y amigos».

El futuro de 'El Bierzo en espera'

Tras el estreno en La Térmica Cultural el 31 de julio, y su posterior proyección en la Casa de la Cultura en Camponaraya cinco días después, Alba Astorgano tiene nuevos planes para el documental. «Tengo pensado enviarlo a festivales de cine para poder darle visibilidad fuera de El Bierzo, en este caso, me gustaría presentarlo en Bilbao, ya que es la ciudad donde estudio». Además, la directora no cierra la puerta a nuevas proyecciones antes de que acabe el verano en distintos municipios de la zona.

Mientras tanto, una comarca entera y cientos de pacientes siguen luchando por revertir y visibilizar una situación sanitaria que afecta directamente al declive de un Bierzo, que continúa 'en espera'.