OncoBierzo lleva su reivindicación sanitaria al corazón de Madrid En la pantalla situada en la plaza de Callao se puede leer 'El cáncer avanza y el Bierzo va perdiendo' y su lema 'Algún día es mucho tiempo'

Campaña de OncoBierzo en la pantalla situada en la plaza de Callao de Madrid.

Elbierzonoticias Ponferrada Jueves, 28 de agosto 2025, 13:26

La plataforma OncoBierzo inició este jueves, 28 de agosto, en Madrid una nueva campaña para dar visibilidad a la situación sanitaria que vive el Bierzo, especialmente en la atención oncológica, con mensajes que se pueden ver en la pantalla ubicada en la plaza de Callao, en el corazón de la capital de España.

En ella se pueden leer dos mensajes, el primero 'El cáncer avanza y el Bierzo va perdiendo' y el lema del colectivo, que es 'Algún día es mucho tiempo'.

«Hoy nuestras voces han llegado al corazón de Madrid, en las pantallas de Callao hemos querido recordar algo que llevamos casi un año denunciando, algo que no puede esperar y para lo que todavía no tenemos respuesta, la situación sanitaria en el Bierzo. Hemos querido denunciarlo con un mensaje claro »El cáncer avanza y el Bierzo va perdiendo«, porque cada día sin soluciones significa sufrimiento para nosotros y nuestras familias», asegura la plataforma.

«Necesitamos compromisos reales y medidas urgentes. No pedimos más que lo que nos corresponde, una atención sanitaria digna, aquí, en nuestra tierra. Porque creemos y queremos seguir viviendo y disfrutando de nuestras comarcas», finaliza.