Así será el nuevo viaducto en la A-6 a su paso por la provincia de León Transportes somete a información pública el proyecto para sustituir el viaducto actual por dos nuevas estructuras paralelas de 480 metros

Imagen del viaducto en la Autovía del Noroeste a su paso por El Bierzo.

Álvaro Pérez Ponferrada Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:26

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente el proyecto de trazado del nuevo viaducto de Tremor en la autovía A-6, a su paso por el municipio berciano de Torre del Bierzo. La actuación será publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para abrir el periodo de información pública y comenzar los trámites de expropiación de los terrenos necesarios.

El actual viaducto, está ubicado en el kilómetro 355,8 y cuenta con una altura de unos 90 metros sobre el valle del río Tremor. Este ha sido sometido en los últimos años a inspecciones especiales, estudios de conservación y monitorización estructural, además de trabajos de impermeabilización.

Tras estas evaluaciones, el Ministerio ha optado por levantar dos nuevas estructuras, una por cada sentido de la circulación, mediante una variante de trazado paralela. Esto permitirá reducir notablemente las consecuencias en el tráfico durante la ejecución de las obras. Esta alternativa también mejorará los parámetros de trazado en el tramo comprendido entre los kilómetros 355 y 356,9.

Tercer carril

El nuevo viaducto de Tremor tendrá 480 metros de longitud, repartidos en ocho tramos, que conforman uno de 55 metros, cinco de 65, y los dos últimos de 55 y 45 metros respectivamente. El proyecto será situado al sur del viaducto actual, en una curva circular de 1.250 metros de radio.

Ampliar Plano de la zona de actuación del nuevo viaducto del Tremor en la A-6.

Según describe el proyecto, la infraestructura estará formada por dos cajones de hormigón pretensado construidos de forma independiente y posteriormente unidos para formar una plataforma de 27 metros de ancho. Esta estructura permitiría una futura ampliación a un tercer carril por sentido, con las dimensiones previstas de 1 metro de arcén, tres carriles de 3,5 metros y otro metro adicional.

Más proyectos viales en la provincia

La construcción del nuevo viaducto de Tremor en la Autovía del Noroeste a su paso por El Bierzo se suma a otras intervenciones que el Ministerio mantiene en la provincia de León. Entre ellas se encuentra la aprobación del proyecto del primer tramo de la autovía A-76 entre Villamartín de la Abadía y Requejo, con una inversión prevista de 131,7 millones de euros.

También avanzan en la licitación de la rehabilitación de 51 kilómetros de la N-630 entre Onzonilla y el límite con Zamora, por 7,9 millones de euros, y la de una nueva glorieta en Valverde de la Virgen, presupuestada en 549.024 euros.