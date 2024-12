El Gobierno estudia la estructura del viaducto de Tremor para garantizar su seguridad Se mantiene la fecha del 30 de diciembre para la apertura del viaducto do Castro si la meteorología permite finalizarlo

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, aseguró este jueves, 19 de diciembre, que se sigue estudiando en profundidad la estructura del viaducto de Tremor, en el Bierzo, con el objetivo de garantizar su seguridad y evitar que se derrumbe, como pasó con el de O Castro.

De momento, y mientras no se determine el estado de esa infraestructura, sigue prohibida la circulación de camiones de más de 44 toneladas

«Actualmente se hace un mantenimiento preventivo, con una impermeabilización para que no suceda lo mismo que en el otro viaducto y se están haciendo los estudios pertinentes para saber si ya se puede quitar cualquier tipo de limitación a vehículos pesados», dijo.

Por otro lado insistió en que se mantiene el 30 de diciembre como fecha de apertura, en su totalidad, del viaducto do Castro «siempre y cuando las condiciones meteorológicas permitan finalizar las obras que quedan», que son básicamente la pintura, según informa Ical. «Esperemos que sea antes de que comamos las uvas y el tráfico con Galicia esté normalizado», dijo Aláiz, quien no obstante no ofreció detalles sobre la posible inauguración.