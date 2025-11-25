leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de las mujeres de la cofradía en Matachana sujetando los arcos de hiedra en la celebración de la tradición.

La Virgen que llegó en burra a un pueblo de León para recuperar un tradición

Una historia rescatada del olvido gracias a una carta de 90 años de antigüedad vuelve a unir a la localidad el 8 de diciembre

Álvaro Pérez

Álvaro Pérez

Ponferrada

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:46

La historia de la procesión de la Milagrosa en Matachana pudo haberse perdido para siempre, hasta que Amador Sánchez, vecino del pueblo y actual organizador de la celebración, encontró una carta con casi 90 años de antigüedad que detallaba una tradición ya desaparecida. Ese hallazgo despertó la voluntad de recuperar una fiesta que marcó a generaciones enteras.

«La carta la encontró Amador, y a mí lo que me gustó es que contaba cómo las mujeres del pueblo hicieron mucho por conseguir esa Virgen y por sacar adelante la fiesta. Por eso quisimos volver a resurgirla», explica Belén Palencia, una de las vecinas implicadas y colaboradora en la recuperación de la festividad.

La carta relataba cómo aquellas mujeres recaudaron dinero «haciendo teatros y un poco de todo» para poder comprar la imagen, y cómo, en pleno temporal, fueron a recogerla a la estación de tren montadas en una burra porque nevaba mucho. Un episodio tan humilde como épico que hoy se ha convertido en el símbolo del renacimiento de la tradición.

Según cuentan los mayores de la localidad, la imagen de la Virgen llegó al pueblo gracias a cuatro mujeres que, con devoción, la trajeron desde la estación de tren montadas en una burra. «Recaudaron dinero haciendo teatros y un poco de todo, porque no había para comprarla, y fueron a recogerla con una burra porque nevaba mucho a la estación de tren», explica la vecina.

Este 8 de diciembre, a las 13:00 horas, Matachana celebrará por cuarto año consecutivo la procesión recuperada. Se adornarán las calles con arcos de hiedra hechos a mano, y mujeres del pueblo vestirán trajes tradicionales y portarán las medallas de la antigua Cofradía de las Hijas de María. Tras la misa, se entregará un ramo a la Virgen y se cantarán coplas tradicionales.

«Darle una flor a sus madres»

Este año, además, regresará un gesto ligado al antiguo significado de la fiesta: su unión con el Día de la Madre. «Queremos que los hijos puedan coger una flor del ramo de la Virgen y dársela a sus madres en la iglesia», señala Belén.

Lo que comenzó con una carta olvidada se ha convertido en un homenaje a quienes mantuvieron viva la fe y la identidad del pueblo, y en un compromiso para que la tradición siga pasando de generación en generación.

