Audiencia Provincial de León. LN

Los acusados de una red de narcotráfico desarticulada en El Bierzo aceptan tres años de cárcel

El acuerdo se ratificó este martes, 25 de noviembre, en el inicio del juicio en la Audiencia Provincial de León

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:52

Los principales acusados de la red de narcotráfico, desarticulada en el Bierzo entre los años 2016 y 2017, cuyo juicio se iniciaba este martes, 25 de noviembre, en la Audiencia Provincial de León, aceptan una pena de prisión de tres años y un día. El acuerdo alcanzado por las partes fue ratificado hoy.

Se trata de un matrimonio, que regentaba un establecimiento de alimentación en Molinaseca, desde donde vendían los estupefacientes, y el dueño de un bar de Toral de los Vados, desde donde también se distribuía la droga. A todos ellos se les solicitaban penas de entre ocho y nueve años, pero se ha aplicado la atenuante de dilación indebido por la tardanza en la celebración del juicio.

El matrimonio deberá, además, pagar un multa de 30.000 euros, mientras que en el caso del regente del bar este dinero asciende a 137.000 euros debido a la cantidad de sustancias incautadas en el local. En cuanto al resto de acusados, hasta 16, seis de ellos han sido condenados a un año y medio de prisión, mientras que los demás han sido absueltos.

