Las Médulas sigue sin agua y «nadie ha suministrado ni una garrafa» La preocupación va en aumento entre los residentes, que piden una solución urgente

Elbierzonoticias Ponferrada Sábado, 15 de noviembre 2025, 14:21

Los vecinos de Las Médulas denuncian el abandono de las administraciones: «Primero fue ante el incendio y ahora por la falta de agua». Desde hace días la localidad de la comarca berciana se encuentra sin abastecimiento de agua. Una situación que se advirtió desde diferentes administraciones y asociaciones tras los incendios sufridos en verano en toda la provincia.

Las lluvias y el arrastre de ceniza ha creado situaciones complicadas en diversos puntos de la provincia y, sobre todo, en la comarca berciana.

Los vecinos de Las Médulas aseguran sentirse «abandonados» ante esta situación, después de llevar varios días sin acceso a agua apta para el uso doméstico. Según explican, «desde el miércoles el agua no es apta para el consumo ni para tareas básicas», y lamentan que, «pese a la situación no se nos ha facilitado ningún tipo de suministro alternativo».

La capital berciana sufrió un problema similar este viernes y en menos de 24 horas el suministro ya es apto, pero a la localidad de Las Médulas no ha llegado aún ni una garrafa de agua para paliar la situación que viven.

La preocupación va en aumento entre los residentes, que piden una solución urgente ante un problema que consideran insostenible.