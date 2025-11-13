Los vecinos de Las Médulas denuncian que el agua «no es apta para el consumo» Las filtraciones provocadas por los incendios han contaminado el suministro, y los residentes siguen sin una solución, pese a la reciente obra de abastecimiento desde Carucedo

Imagen del agua en un baño de una vivienda de Las Médulas.

Elbierzonoticias Ponferrada Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:18

Los vecinos y vecinas de Las Médulas denuncian la grave situación que atraviesa la localidad tras la declaración del agua de la red como no apta para el consumo humano, según el último bando emitido por el Ayuntamiento de Carucedo.

El agua no puede utilizarse ni para beber, cocinar o preparar alimentos, lo que está generando una situación insostenible para las familias residentes y afectando gravemente al sector turístico, fundamental para la economía local. Según informaciones municipales, la causa de esta contaminación serían filtraciones en el sistema de abastecimiento provocadas por los recientes incendios, que han alterado la calidad del agua.

Los vecinos lamentan que esta situación se produzca después de la ejecución de una importante obra de infraestructura financiada con fondos europeos y con una inversión aproximada de 400.000 euros, destinada precisamente a garantizar el suministro desde Carucedo hasta Las Médulas en caso de escasez.

«No entendemos cómo, después de una inversión tan grande y tantas promesas, seguimos sin agua potable«, denuncian los vecinos en un comunicado recogido por este medio.

Beber agua embotellada

Ante esta situación, los habitantes de Las Médulas exigen medidas urgentes, transparencia e información clara sobre el origen del problema y las acciones que se están llevando a cabo para garantizar un suministro de agua segura y estable.

«El agua es un bien básico y esencial. No podemos seguir viviendo con restricciones ni depender de agua embotellada», reclaman los residentes.

Los vecinos recuerdan que tanto la Junta de Castilla y León como la Fundación Las Médulas suelen manifestar públicamente su preocupación por la conservación del paraje Patrimonio de la Humanidad, pero se olvidan de las personas que viven en el corazón mismo del monumento, los habitantes del pueblo de Las Médulas, que a día de hoy no tienen agua apta para el uso doméstico.

«Nos preocupa el patrimonio, pero también somos parte de él. Sin los vecinos, Las Médulas no tendrían vida ni futuro», subrayan los afectados.

La comunidad vecinal insiste en que el pueblo de Las Médulas arrastra desde hace años problemas de abastecimiento, especialmente en época estival debido a la gran afluencia de visitantes al paraje, y reclama una solución definitiva, eficaz y sostenible que garantice un derecho tan básico como el acceso a agua potable.