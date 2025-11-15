El agua de Ponferrada vuelve a ser apta el consumo tras el derrumbe de la carretera de Peñalba El Ayuntamiento mantendrá los abastecimiento urbanos hasta las 15 horas y los camiones cisterna permanecerán operativos durante todo el fin de semana en los pueblos afectados

Elbierzonoticias Ponferrada Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:52 Comenta Compartir

En estos momentos ya no existe riesgo de abastecimiento en Ponferrada, donde el agua es plenamente apta para el consumo en todo el municipio, tal y como confirmó hoy el Ayuntamiento tras el análisis de las últimas muestras realizadas por el Laboratorio Municipal y la revisión de los informes técnicos de la empresa concesionaria como consecuencia del derrumbe en la montaña de la carretera de acceso a Peñalba de Santiago.

Fuentes municipales aseguraron que todos los parámetros de turbidez y las muestras se mantienen dentro de los valores legales y se encuentran dentro de los límites permitidos, lo que confirma la eficacia de las medidas aplicadas durante esta situación.

Con estos datos, el alcalde, Marco Morala, acordó rebaja la emergencia a nivel cero, dejando sin efectos las medidas del nivel uno, aunque la causa que originó la afección continúa presente. Por este motivo, los puntos de abastecimiento urbanos permanecerán disponibles hasta las 15 horas de este sábado, mientras que los camiones cisterna permanecerán operativos durante todo el fin de semana en los pueblos afectados, ya que solo en estos puntos se aprecia una ligera turbidez residual.

Asimismo, el regidor, como director del Centro de Cooperación Operativo, constituyó un equipo de primera intervención, preparado para activarse en caso necesario e integrado por representantes de la empresa concesionaria del servicio, el Laboratorio y la Ingeniería Municipal, la Policía Municipal, los Bomberos, Protección Civil y las áreas de Seguridad Ciudadana, Régimen Interior, Fomento, Medio Ambiente, Bienestar Social y Medio Rural.

El Ayuntamiento de Ponferrada quiso expresar su agradecimiento a la ciudadanía por su «enorme responsabilidad», así como a los supermercados y establecimientos que facilitaron el acceso al agua embotellada, a las instituciones y servicios implicados por «su colaboración y rapidez en la respuesta».

Temas

Agua

Ponferrada