leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Punto de abastecimiento de agua este viernes en Ponferrada.

El agua de Ponferrada vuelve a ser apta el consumo tras el derrumbe de la carretera de Peñalba

El Ayuntamiento mantendrá los abastecimiento urbanos hasta las 15 horas y los camiones cisterna permanecerán operativos durante todo el fin de semana en los pueblos afectados

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:52

Comenta

En estos momentos ya no existe riesgo de abastecimiento en Ponferrada, donde el agua es plenamente apta para el consumo en todo el municipio, tal y como confirmó hoy el Ayuntamiento tras el análisis de las últimas muestras realizadas por el Laboratorio Municipal y la revisión de los informes técnicos de la empresa concesionaria como consecuencia del derrumbe en la montaña de la carretera de acceso a Peñalba de Santiago.

Fuentes municipales aseguraron que todos los parámetros de turbidez y las muestras se mantienen dentro de los valores legales y se encuentran dentro de los límites permitidos, lo que confirma la eficacia de las medidas aplicadas durante esta situación.

Con estos datos, el alcalde, Marco Morala, acordó rebaja la emergencia a nivel cero, dejando sin efectos las medidas del nivel uno, aunque la causa que originó la afección continúa presente. Por este motivo, los puntos de abastecimiento urbanos permanecerán disponibles hasta las 15 horas de este sábado, mientras que los camiones cisterna permanecerán operativos durante todo el fin de semana en los pueblos afectados, ya que solo en estos puntos se aprecia una ligera turbidez residual.

Noticias relacionadas

Calculan que «unas 40.000 personas» se quedarán sin agua potable en Ponferrada

Calculan que «unas 40.000 personas» se quedarán sin agua potable en Ponferrada

Los ponferradinos se lanzan a los supermercados en busca de agua: «Llevo tres garrafas y tengo otras dos en casa»

Los ponferradinos se lanzan a los supermercados en busca de agua: «Llevo tres garrafas y tengo otras dos en casa»

Estas son las zonas donde el agua no será apta para el consumo en Ponferrada

Estas son las zonas donde el agua no será apta para el consumo en Ponferrada

Asimismo, el regidor, como director del Centro de Cooperación Operativo, constituyó un equipo de primera intervención, preparado para activarse en caso necesario e integrado por representantes de la empresa concesionaria del servicio, el Laboratorio y la Ingeniería Municipal, la Policía Municipal, los Bomberos, Protección Civil y las áreas de Seguridad Ciudadana, Régimen Interior, Fomento, Medio Ambiente, Bienestar Social y Medio Rural.

El Ayuntamiento de Ponferrada quiso expresar su agradecimiento a la ciudadanía por su «enorme responsabilidad», así como a los supermercados y establecimientos que facilitaron el acceso al agua embotellada, a las instituciones y servicios implicados por «su colaboración y rapidez en la respuesta».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un guardia civil fuera de servicio salva la vida a un comensal en un restaurante de León
  2. 2 The Garrison, el bar leonés inspirado en los Peaky Blinders que conquista con su cocido
  3. 3 Los bomberos retiran el techo de una terraza ante el riesgo de desprendimiento en el centro de León
  4. 4 Estas son las zonas donde el agua no será apta para el consumo en Ponferrada
  5. 5 Calculan que «unas 40.000 personas» se quedarán sin agua potable en Ponferrada
  6. 6 Aparcar te saldrá gratis en el centro de León si vas a hacer compras
  7. 7 Diez nuevos bomberos para el parque de León
  8. 8 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  9. 9 Los ponferradinos se lanzan a los supermercados en busca de agua: «Llevo tres garrafas y tengo otras dos en casa»
  10. 10 Cierran las pasarelas del río Bernesga tras duplicar su altura en las últimas 24 horas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias El agua de Ponferrada vuelve a ser apta el consumo tras el derrumbe de la carretera de Peñalba

El agua de Ponferrada vuelve a ser apta el consumo tras el derrumbe de la carretera de Peñalba