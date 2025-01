La lucha de Toreno por reabrir el único matadero del Bierzo: «Hemos estado peleándonos solos»

Carmen Ramos Ponferrada Martes, 21 de enero 2025, 08:13 Comenta Compartir

«Ha sido un año un poco heavy». El alcalde de Toreno, Vicente Mirón, resume así las numerosas y no pocas enrevesadas gestiones que se ha visto obligado a realizar el Ayuntamiento a lo largo del último ejercicio para intentar reabrir el matadero y conseguir que los ganaderos del Bierzo puedan recuperar sus matanzas en la comarca sin tener que desplazarse a otros enclaves como Galicia, Astorga o León.

Una labor en la que todavía se afanan una vez resueltos todos los flecos pendientes con la anterior concesionaria del servicio y con la vista puesta en la línea de ayudas que convocará la Diputación de León para conseguir los 100.000 euros que les permitan acometer las obras necesarias para recuperar la actividad en unas instalaciones que llevan más de ocho meses cerradas como consecuencia de las irregularidades detectadas en su gestión.

«A ver si ahora que parece que es receptiva la Diputación nos echa una mano porque hemos estado peleándonos solos, tratando de defender el tema de los ganaderos, peleándonos con la concesionaria anterior y con la Seguridad Social», remarca el regidor municipal.

Las trabas administrativas para poder contar con esta subvención de forma directa obligarán al Ayuntamiento a concurrir a la línea de aportaciones destinadas a este fin en cuya convocatoria trabaja la institución provincial. «Cuando hablé con la Junta me dijeron que no era posible tener fondos para ello; con Diputación, que fue la que me dijo que sí, nos encontramos con que el problema era de índole burocrático, que no pueden hacer adjudicaciones directas de fondos y la única solución que quedaba era sacar una convocatoria y concurrir con los que quieran a ella», explica Mirón.

El regidor municipal avanza que la intención de la institución provincial es que esta convocatoria salga «en el primer trimestre del año», lo que abre la puerta al Ayuntamiento para poder avanzar en la reapertura del matadero. «Es la única solución que se ha encontrado para poder disponer de fondos, porque por un lado no había posibilidad y, por otro, la posibilidad se cerró administrativamente porque no se podían hacer ayudas directas, entonces solo quedaba esta solución», remarca el primer edil.

La valoración realizada por la institución municipal con medios propios de los trabajos que se necesitan acometer en el matadero municipal tas las inspección de la Junta se elevan a unos 100.000 euros respecto a la inicial que alcanzaba los 60.000 euros. «Ahora estamos viendo que hay meter algún dinero más porque habrá cámaras en las que habrá que reponer gas, ya que cuando hay mucho tiempo de inactividad siempre hay cosas que dejan de funcionar», apunta el alcalde.

«Hemos hecho todo los deberes»

Mirón tiene claro que por parte del Ayuntamiento «ya hemos hecho todos los deberes que teníamos que hacer» y una vez que se acometan las obras, «lo único que queda es licitarlo y adjudicarlo para que vuelva a funcionar» teniendo en cuenta que ahora «ya no hay una empresa ni nada de nada, hemos llegado a un acuerdo y ya se han solucionado las deudas».

Confía por ello en que si se consigue la inversión, se ejecutan las obras y se saca de nuevo a licitación haya una empresa que esté interesada en llevar las riendas de la gestión del matadero municipal. «Solo había una empresa que era la concesionaria, no llegamos a hablar con ninguna más porque teníamos un contrato que había que solventar y es lo único que hemos hecho, a partir de ahora nos toca esperar a que haya alguna empresa que le interesa», subraya el primer edil.

Desde el Ayuntamiento de Toreno insisten en que su único objetivo pasa por recuperar el servicio en El Bierzo para facilitar el trabajo a los profesionales del sector e incluso aportar algún empleo. «Queremos, por un lado, dar servicio a los ganaderos en la comarca porque es importante para esta actividad, y, por otro lado, también generar puestos de trabajo en un pueblo que en este momento no es un adalid en la creación de empleo por desgracia», concluye..