La Junta inspeccionará el matadero de Toreno para ver si cumple la nueva normativa

Esther Jiménez Ponferrada Jueves, 4 de julio 2024, 11:28 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Todo parecía encarrilado y listo pero unos inconvenientes de última hora han echado por tierra la reapertura del matadero de Toreno. Un problema «con el que no contábamos porque en principio estaba todo hecho», aseguró el alcalde de la localidad, Vicente Mirón.

Y es que una empresa iba a subrogar el contrato existente pero se ha encontrado sin CIF, un documento necesario para realizar la escritura pública. Escritura pública de dicha subrogación que hay que presentar en el Ayuntamiento «y no la han traído», añadió el regidor.

Por tanto, la única opción sería un nuevo concurso para su adjudicación, lo que implicaría otra serie de medidas, sobre todo para comprobar que las instalaciones estén adaptadas a la nueva normativa comunitaria, «que a lo mejor ya está adaptado pero tenemos que saberlo antes».

Para ello, el alcalde de Toreno ha pedido la colaboración de la Junta de Castilla y León, que «lo antes posible» visitará el matadero «para ver en qué condiciones está». En el caso de tener que adaptar las instalaciones a esa normativa, Vicente Mirón ya ha insistido en que el Ayuntamiento no podrá asumirlas. «Somos un ayuntamiento minero que no tiene minas, ¿de dónde saco yo dinero para invertir?. Para inversión real no tenemos ni un euro, entonces nosotros no podríamos acometerlo, por pequeño que fuera», lamentó.

Así, la reapertura del macelo se está convirtiendo en un dolor de cabeza, tanto para el consistorio como sobre todo para los ganaderos «que son los más perjudicados, el Ayuntamiento también, no cabe duda, pero el sector es el que tiene un sobrecoste y problemas de viabilidad si no se mantiene el matadero abierto», aseguró.

Sin rentabilidad

Al respecto, el presidente de la Asociación de Criadores de Ternera del Bierzo (Ternabi), José María Álvarez, ve como única solución un nuevo concurso y concesión, un proceso que llevaría su tiempo y mientras el matadero continuaría cerrado, a lo que se suman los más de 2 meses que ya lleva inoperativo.

«Es un gasto de tiempo, económico y de hecho, la rentabilidad de la matanza ahora mismo no es ninguna, la ganancia que puede haber en cebar un ternero ha desaparecido porque entre sobrecostes de desplazamiento, de transportar la carne y servirla en la carnicería, pues se come la rentabilidad, no nos compensa», indicó Álvarez.

Por tanto, al igual que el Ayuntamiento, están a la espera de lo que pueda salir de la inspección de la Junta de Castilla y León. «Veremos a ver lo que hace falta y a ver cómo se soluciona, si no es una cosa exagerada, claro», finalizó.