Imagen de archivo del viaducto de Tremor. EBN

El Gobierno pone en marcha las expropiaciones por la construcción del nuevo viaducto de Tremor

Transportes ha sacado a información pública todos los datos durante 20 días hábiles para que los propietarios puedan informarse y presentar alegaciones si fuera necesario

Álvaro Pérez

Ponferrada

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 08:16

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha puesto en marcha el trámite de expropiaciones para la construcción del nuevo Viaducto de Tremor en la Autovía del Noroeste A-6, en el municipio berciano de Torre del Bierzo. La actuación responde a problemas estructurales detectados en el viaducto actual, situado en el kilómetro 355,8 sobre el valle del río Tremor.

El proyecto ha sido aprobado provisionalmente y publicado en el Boletín Oficial del Estado, abriendo un periodo de información pública de 20 días hábiles. Durante este tiempo, los propietarios de los terrenos afectados podrán consultar la documentación, revisar la relación de bienes y derechos afectados y presentar alegaciones si fuera necesario

Laa actuación ha sido declarado urgente, lo que permitirá la ocupación de los terrenos y la modificación de servidumbre de manera inmediata una vez aprobado definitivamente. Esta medida busca garantizar la seguridad de los conductores y la estabilidad de la estructura del propio viaducto.

Afecta a más de 4.000 metros cuadrados

Esta construcción afectará a ocho parcelas, de las cuales cinco serán expropiadas de manera definitiva, sumando un total de 911,16 metros cuadrados. Además, en siete de las ocho parcelas, incluyendo una que se divide en seis subparcelas, se realizará una ocupación temporal de 3.195,85 metros cuadrados para permitir los trabajos necesarios durante la construcción.

Entre los terrenos afectados se incluyen caminos, prados y robledales, propiedad de particulares y de la Junta Vecinal de la Granja San Vicente, principalmente en el término municipal de Torre del Bierzo.

Así será el nuevo viaducto

El nuevo viaducto contará con dos estructuras paralelas de 480 metros, una para cada sentido de circulación, diseñadas para mantener el tráfico mientras se ejecutan las obras. Las plataformas estarán situadas al sur del viaducto actual, sobre una curva circular de 1.250 metros de radio, lo que permitirá mejorar los parámetros de trazado en el tramo comprendido entre los kilómetros 355 y 356,9

Cada plataforma estará preparada para una futura ampliación a un tercer carril por sentido, con arcén de un metro y carriles de 3,5 metros de ancho. La construcción se realizará mediante cajones de hormigón pretensado que se unirán posteriormente para formar una plataforma de 27 metros de ancho, con el fin de garantizar la seguridad mientras se mantiene la circulación durante la realización de las obras.

La construcción del nuevo Viaducto de Tremor se suma a otras inversiones en la provincia de León, como la primera fase de la autovía A-76, la rehabilitación de tramos de la N-630 y la creación de una nueva glorieta en Valverde de la Virgen, reflejando el compromiso del Ministerio con la modernización de la red de carreteras en la región.

