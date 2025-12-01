leonoticias - Noticias de León y provincia

Marian Vila, vecina del casco antiguo de Ponferrada junto a la 'Casa del Turco'. EBN

La casa más antigua de Ponferrada donde se vendía «el mejor bacalao de las Islas Faroe»

Un emblemático caserón del casco histórico de la ciudad, mitad reformado y mitad en ruina, conserva los recuerdos de quienes vivieron y trabajaron entre sus muros

Álvaro Pérez

Álvaro Pérez

Ponferrada

Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:17

En la calle del Reloj, una de las vías más emblemáticas del casco histórico de Ponferrada, una fachada antigua permanece cubierta desde hace varios meses con una red verde que la protege ante su delicado estado. 'La Casa del Turco', reconocida como la vivienda más antigua de la ciudad, resiste así al paso del tiempo, atrapada entre la ruina y la memoria de sus habitantes.

Para María Ángeles Vila, 'Marian', vecina que vive pegada a la parte más antigua del inmueble, el caserón sigue lleno de historias. «Mi casa por la parte de delante pega con 'la Casa del Turco'», cuenta. Recuerda cómo aquel edificio, larguísimo y «un casón flipante», unía la calle del Reloj con la parte trasera del Casino, atravesando la manzana y acogiendo generaciones de vecinos.

Con el tiempo, el edificio se dividió en dos destinos distintos. La mitad posterior fue adquirida por el Casino y reformada con el fin de ampliar el comedor y realizar unos «nuevos baños», mientras que la parte delantera permaneció en manos de la familia y nunca se rehabilitó. «Ahí está, cayéndose porque es viejísima«. »Son casas de antes, los tejados son de cañizo, es como tener tu techo y encima una pajita», explica Marian.

La tienda de Maruja y Toño: un ultramarinos inovidable

La memoria de Marian revive la parte delantera de la casa, donde Maruja y Toño, dos hermanos solteros, regentaban una tienda de ultramarinos. «Era como un supermercado de la época», recuerda. El mostrador, las piezas de bacalao seco colgadas y un cartel inolvidable se grabaron en su memoria, «El mejor bacalao de las Islas Faroe».

En la tienda se escuchaban también pequeñas historias de la vida cotidiana: «Cuando viene el panadero y me deja la hogaza encima del mostrador, tengo que recogerla rápido. Si se me olvida… cuando voy, me comieron la mitad los ratones», solía contar Toño, según recuerda Marian.

La fachada de la 'Casa del Turco' lleva meses cubierta con una red debido a su estado. Álvaro Pérez

Un barrio donde todos se conocían

El caserón formaba parte de un barrio vivo, donde los vecinos se encontraban en las calles y los niños jugaban en el mirador, que entonces era una pradera. Allí se tendía la ropa al sol para el «clareo» y se aireaban los colchones de lana cada primavera, golpeándolos con varas para esponjar la fibra.

La familia de Marian, conocida como los de Manila, también formaba parte del vecindario. El mote venía de su bisabuelo, que trabajó en Filipinas y traía mantones de Manila como regalo. Su abuela, Joaquina Tahoces, y sus hermanos tuvieron además una tienda de ultramarinos en la plaza de la Encina, otro testimonio de la Ponferrada de antes, de comercios pequeños y puertas siempre abiertas.

Lo que queda de 'la Casa del Turco'

Hoy, este inmueble se debate entre la vida y la muerte. En una calle que conforma uno de los paseos más característicos del casco antiguo de Ponferrada, recientemente declarada Bien de Interés Cultural hace poco menos de un mes en la categoría de Conjunto Histórico, está formado por una parte viva, reformada y perteneciente al Casino y la sección frontal, en «ruina absoluta», cuyo futuro es incierto. La protección provisional con la red verde que cubre la fachada hacia la calle del Reloj evidencia su deterioro, mientras se acumulan los recuerdos de quienes vivieron allí.

Marian mantiene viva la historia de aquel antiguo caserón, de los hermanos que vendían bacalao colgado, de la pradera donde se tendía la ropa y de las tardes de vecindad y las vidas que se entrelazaban entre esas paredes. Aunque los muros se desmoronen, los recuerdos siguen intactos. 'La Casa del Turco' sigue siendo la vivienda más antigua de la ciudad y testigo mudo de su historia.

