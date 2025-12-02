La Diputación pone fecha de inicio de las esperadas obras en el peligroso Puente del Jarote Los vecinos de Salientes han recogido cerca de 800 firmas que presentarán al Procurador del Común si finalmente la administración provincial no cumple con su palabra

Los vecinos de Salientes (Palacios del Sil) confían en que esta semana se marque un punto de inflexión en un problema que arrastran desde hace años. La ingeniera de la Diputación de León ha comunicado al pedáneo, José Bueno, que las obras para reparar el Puente del Jarote, considerado un punto negro por su peligrosidad, comenzarán de forma inminente.

Este anuncio llega después de una movilización vecinal que ha reunido sobre 780 firmas, según confirma Inés Álvarez, vecina del pueblo, además de reuniones, avisos y un seguimiento constante del estado del puente, especialmente crítico durante el invierno.

El Puente del Jarote, conocido también como Puente de los Carteros, se encuentra a dos kilómetros de Salientes, en una zona que no recibe luz solar y donde las heladas son habituales debido a los 1.200 metros de altitud y la humedad del río. El acceso en pendiente, unido a una curva cerrada y a la rotura del pretil desde hace más de una década, convierte el tramo en un escenario de riesgo constante.

«Da miedo», resume Inés, vecina del pueblo. «Bajas la cuesta, ves el pretil roto y está todo helado«. »Ayer mismo había cero grados, aquí hiela mucho y no hace falta que nieve«, explica la vecina destacando que la situación de peligro que sufren los vecinos al transitar por la carretera aunmenta con creces con la llegada de las heladas.

La rotura del pretil, con un hueco de unos dos metros a cada lado, se mantiene desde que una riada obligó a reconstruir varios puentes de la zona hace unos quince años. Tres fueron reparados. El del Jarote quedó a medias.

«Si no empiezan, se presenta todo el papeleo»

Ante la falta de avances, los vecinos habían iniciado los trámites para presentar una queja formal ante el Procurador del Común. Sin embargo, la comunicación de la Diputación ha llevado a pausar este paso, al menos durante unos días.

«Si esta semana no empiezan, se presenta todo el papeleo», explica la vecina. «Las firmas seguimos recogiéndolas, porque a lo mejor no van, seguimos pendientes y esto sigue peligrosísimo», explica.

Las casi 800 firmas reunidas entre plataforma digital y apoyo presencial reflejan el amplio consenso en el pueblo. Salientes mantiene actividad durante todo el año, aunque en invierno solo queden una quincena de casas habitadas, hay cerca de noventa viviendas en total, además de tránsito ganadero y vehículos a diario.

A la espera de ver maquinaria sobre el terreno, Salientes mantiene la vigilancia. El compromiso de la Diputación ha devuelto cierta esperanza, pero en el pueblo lo tienen claro: «El puente no puede esperar ni un día más».