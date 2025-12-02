leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de la fachada del colegio berciano ganador del concurso nacional de cuentos navideños. EBN

Un colegio berciano triunfa en el concurso nacional de cuentos navideños

La XII edición de 'Un Juguete, Una Ilusión' premia la creatividad y la solidaridad de los escolares en toda España

Álvaro Pérez

Álvaro Pérez

Ponferraca

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:10

El CEIP Toral de los Vados ha logrado un brillante reconocimiento al resultar ganador en la XII edición del Concurso de Cuentos de 'Un Juguete, Una Ilusión'. La iniciativa, promovida por RTVE y la Fundación Crecer Jugando, tiene como objetivo estimular la imaginación, la creatividad y el trabajo en equipo entre los escolares.

Este año, los alumnos del colegio berciano participaron con relatos bajo el título «Una carta de Navidad a SuperUjui», centrados en un regalo muy especial, tiempo, en lugar de objetos materiales. La propuesta permitió a los niños reflexionar sobre sus verdaderos deseos y explorar nuevas formas de disfrutar, más allá de lo material.

La participación de Toral de los Vados destacó entre más de 2.000 niños y niñas de 111 clases y 61 colegios de toda España, demostrando la creatividad berciana a nivel nacional.

El premio consiste en un juguete para cada alumno de la clase ganadora y un ordenador portátil para el tutor o tutora, que se entregará en una jornada especial en el colegio durante las próximas semanas. Con este reconocimiento, el CEIP Toral de los Vados suma un nuevo motivo de orgullo para toda la comunidad educativa y celebra la Navidad desde la imaginación y la ilusión de sus alumnos.

