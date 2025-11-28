Forestalia seguirá al frente de la central de biomasa de Cubillos: «No hay intención de desprenderse de la planta» Las instalaciones ubicadas en el polígono industrial de El Bayo recuperan su actividad tras dos meses de parón provocado por la renuncia de Acciona Industrial, encargada del mantenimiento, que presentó un ERE para 47 trabajadores

«Por parte de la compañía a día de hoy no hay intención de desprenderse de la planta». La dirección de Forestalia, empresa especializada en energías renovables y titular de la central de producción de energía por biomasa de Cubillos del Sil, despeja así todas las dudas sobre su futuro al frente de las instalaciones ubicadas en el polígono industrial de El Bayo.

Una continuidad que la empresa garantiza después de que la compañía pusiera a la venta a comienzos de este año el 85% de las acciones de la planta berciana que gestiona junto a la Junta de Castilla y León a través de la empresa pública Somacyl, que posee el 15% restante. «La planta sigue adelante y Forestalia como tal va a seguir en ella», remarcaron fuentes de la empresa.

Desde la compañía han sido especialmente cautos y han preferido ni confirmar ni desmentir la existencia de ofertas de diferentes empresas interesadas en hacerse con el mando de la central de biomasa de Cubillos del Sil.

Se trata de una postura que justifican en la necesidad de «ser responsable y no poner encima de la mesa las personas que se han interesado por la compañía», al considerar que se trata de una «cuestión interna de sus negocios» y que «en el mundo de la energía es bastante normal hacer una oferta sobre un activo».

Vuelta a la actividad

Por lo que respecta a operatividad de las instalaciones, la planta de biomasa de Forestalia de Cubillos del Sil ha recuperado «esta semana» de nuevo la actividad, según confirmaron desde Forestalia, después de un parón de casi dos meses que vino provocado por la renuncia de forma unilateral de Acciona Industrial, la empresa subcontrata encargada del mantenimiento de las instalaciones.

Un situación que llevó a Acciona a presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para la totalidad de la plantilla de 47 trabajadores, algunos de los cuales han sido recolocados en la central berciana de generación de energía.

Un segundo parón que sucede al cese temporal de su funcionamiento en el mes de julio de 2024 debido a la necesidad de acompasar el funcionamiento al ritmo del cobro de las compensaciones económicas del ejecutivo central correspondientes a las primas de apoyo cuando el precio de la energía baja. Una parada que la empresa justificó también en la necesidad de realizar ajustes en el suministro de biomasa agroforestal y a la que se puso fin unos meses después del cobro de los 12,5 millones de euros del Gobierno en concepto de compensaciones económicas previstas en la orden ministerial vigente.

La planta de generación eléctrica por biomasa de Forestalia se puso en marcha hace cinco años tras un desembolso de 100 millones de euros. Cuenta con una potencia instalada de 49,5 megavatios (MWe). La producción anual de la planta es capaz de abastecer actualde energía limpia a unos 100.000 hogares.