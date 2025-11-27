El panadero berciano que elevó su roscón entre los mejores de Castilla y León Su obrador ha sido reconocido con el premio Miga de Oro y se ha situado entre las 80 mejores panaderías de España

Carmen Ramos Ponferrada Jueves, 27 de noviembre 2025, 08:25 Comenta Compartir

Roscón en estado puro, sin artificios. Desde el año 2018, fecha en la que cogió las riendas de la panadería El Plantío situada en la zona alta de Ponferrada, Juan Carlos Tejón es fiel a la receta tradicional para elaborar de forma artesanal uno de los dulces más típicos de la Navidad: el roscón de Reyes.

«Materia prima buena, harinas limpias, mantequilla y ralladuras de cítricos» son, según explica, algunos de los ingredientes que no pueden faltar en la elaboración de un buen roscón. Una receta con la que el panadero berciano, reconocido con el premio Miga de Oro a la Mejor Panadería de Castilla y León en 2021, el mismo año en el que se situó entre las 80 mejores panaderías de España, ha participado en la segunda edición del Concurso al Mejor Roscón de Reyes de Castilla y León 2025–2026.

Una iniciativa, organizada por el Centro Tecnológico de los Cereales (Cetece) de Palencia, en la que se estrenaba, y que contó con la participación de una docena de panaderos de las diferentes provincias de la comunidad.

El encuentro se convirtió en toda una muestra de talento donde quedó patente el trabajo artesano de los diferentes participantes, compañeros de un oficio por el que Tejón siente auténtica pasión. «Ha sido una experiencia positiva porque ves como trabaja otra gente y es interesante siempre», apunta. «Conocer a gente del gremio y ver como trabaja siempre es positivo», remarca.

Dos elaboraciones sin relleno

Al concurso Tejón llevó dos elaboraciones, realizadas en su obrador situado en el número 13 de la calle Los Rosales, de su tradicional roscón artesano sin relleno «porque así lo pedían, nada especial, solo que estuviera dentro de un peso máximo, sin relleno y nada más, lo demás era todo de libre elección», explica.

El panadero berciano se presentó al certamen con dos roscones de 500 gramos de peso, sin identificar para que el jurado valorara de forma independiente unos trabajos entre los que «había muy buen nivel», reconoce, de un producto tradicional «muy demandado en las fechas de Reyes» y artesanal «como todo lo que hacemos».

Tras una cata muy reñida, el ganador de esta edición fue Carlos Merino Arranz, del Obrador Greña (Navas de Oro, Segovia), con un roscón «que enamoró por su equilibrio, su textura y una presentación impecable», según destacan desde Cetec. El segundo premio se lo llevó Álvaro Galicia, de Pastelerías Galicia (Tordesillas, Valladolid), y el tercer premio fue para Confitería El Bombón (Valladolid), con la elaboración de Inés Hernández.

Los ganadores se hicieron con un premio en metálico de 500, 300 y 200 euros, respectivamente, y un diploma. Además, gracias al apoyo Ferneto, el patrocinador, el ganador recibió también un fin de semana en Aveiro (Portugal) y una visita guiada a sus instalaciones.

El responsable de la panadería El Plantío de la capital berciana no ganó pero ello no le impidió volver a casa con un buen sabor de boca, tanto que aunque esta era la primera vez que se presentaba está dispuesto a repetir. «Seguramente sí, si nos convocan y no andamos muy liados de trabajo seguramente volvamos», asevera.