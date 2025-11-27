Estos son los ocho puntos de vacunación de gripe y covid sin cita en El Bierzo Será a partir de este viernes, 28 de noviembre

Elbierzonoticias Ponferrada Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:10

La Junta de Castilla y León habilita la vacunación sin cita frente a la gripe y la covid los fines de semana, a partir de mañana 28 de noviembre, en los ocho Puntos de Atención Continuada (PAC) del Bierzo.

Se trata de Bembibre, Cacabelos, Fabero, Ponferrada II (Pico Tuerto), Puente de Domingo Flórez, Toreno, Villablino y Villafranca del Bierzo.

Desde la Dirección General de Salud Pública recuerdan que recientemente la Comunidad ha alcanzado el umbral epidémico en casos de gripe, con 51 casos por 100.000 habitantes. Este aumento se está produciendo sobre todo en niños entre 5 y 14 años, aunque también se ha observa un incremento de infecciones respiratorias en las personas mayores de 75 años.

La vacunación sin cita, los fines de semana, estará activa desde de 15 a 21 horas los viernes y los sábados y domingos de 9 a 21 horas.

De lunes a viernes en horario de mañana, se puede seguir solicitando en el centro de salud correspondiente, y los profesionales podrán hacerlo en su centro de trabajo.