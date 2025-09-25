leonoticias - Noticias de León y provincia

Acopios de madera junto a la planta de Forestalia de Cubillos del Sil, en una imagen de archivo. César Sánchez

Somacyl y Forestalia estudian contratar a los trabajadores de Acciona para mantener la planta

La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) arremete contra el ERE «unilateral» presentado para los 47 empleados de la «subcontrata» que gestiona la instalación y anuncia que llegará a los tribunales por «daños y perjuicios»

Carmen Ramos

Carmen Ramos

Ponferrada

Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:19

La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) y Forestalia estudian contratar a los trabajadores de Acciona Industrial para mantener los puestos de trabajo necesarios que garanticen el futuro de la central de biomasa de Cubillos del Sil. Así lo anunció el director de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez, en respuesta al ERE para la totalidad de la plantilla de 47 trabajadores presentado por la empresa que se encarga de la gestión de las instalaciones.

«Está en manos de nuestros abogados cómo está la situación pero nuestra voluntad inequívoca, y estamos esperando que nos den el plácet jurídico, es coger nosotros el control de la planta y la gestión y vamos a contratar nosotros directamente, no Somacyl sino la sociedad que tenemos entre Somacyl y Forestalia, a aquellos trabajadores que son necesarios para el funcionamiento de la misma y continuar de forma normal con el funcionamiento de la planta», explicó.

Jiménez criticó que la compañía «haya decidido unilateralmente y en contra de nuestro criterio», refiriéndose a la sociedad mixta que conforman Somacyl y Forestalia, propietarias de las instalaciones, «paralizar la planta, abandonar el contrato que tiene y extinguir los contratos con los trabajadores».

«Desacuerdo absoluto»

El director de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de Somacyl señaló que el mismo día que Acciona Industrial trasladó a los representantes de los trabajadores la presentación del ERE para toda la plantilla las dos empresas propietarias de la central de biomasa berciana «comunicamos formalmente por burofax a Acciona Industrial nuestro desacuerdo absoluto con la medida que está tomando y los riesgos de daños y perjuicios a los que se arriesga tomando esta medida».

Todo ello, advirtió José Manuel Jiménez, «llevando a Acciona, si persiste en esta decisión que ha tomado, a los tribunales, con los daños y perjuicios que ellos pongan».

