Dos heridos en el vuelco de una furgoneta en Ponferrada Uno de los ocupantes del vehículo necesitó ayuda para salir tras el accidente

Leonoticias León Lunes, 29 de septiembre 2025, 09:36

Dos personas han resultado heridas tras un accidente con la furgoneta en la que viajaban en la ciudad de Ponferrada.

La sala de emergencias del 112 de Castilla y León recibí a las 9:10 horas de este lunes 29 de septiembre un aviso desde la calle Bobby Deglane de la capital berciana alertando del vuelco de una furgoneta.

El vehículo se encontraba tumbado de uno de sus lados y los dos ocupantes del mismo, aunque se encontraban conscientes, solicitaban ayuda ya que uno de ellos no podía salir por su propio pie del turismo.

Unidades de Policía Local y Nacional y Bomberos de Ponferrada se movilizaron así como dotaciones de Sacyl para atender a estas dos personas.