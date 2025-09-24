El ERE en Forestalia es «un jarro de agua fría» para toda la plantilla Los 47 trabajadores de Acciona confían en que «alguna otra empresa se haga cargo de las labores de operación y mantenimiento de la planta y haya una subrogación de los contratos»

Carmen Ramos Ponferrada Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:41 | Actualizado 12:30h. Comenta Compartir

La empresa Acciona Industrial ha trasladado a la representación legal de los trabajadores de la central de biomasa de Forestalia en Cubillos del Sil la comunicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a la totalidad los 47 trabajadores que integran su plantilla. La instalación es propiedad de Forestalia y la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) tiene el 15% de las acciones.

Un anuncio que es «un jarro de agua fría» para los trabajadores, según ha reconocido el delegado de Personal por UGT en la empresa Acciona Industrial, encargada de la operación y el mantenimiento en la central de biomasa de Forestalia, Roberto Pérez. No obstante, reconoce que «era algo que sospechábamos que podía pasar porque los problemas que tenía entre Acciona y Forestalia eran notables». «Era algo que conocíamos todos en mayor o menor medida», remarcó.

Unos problemas que se arrastran desde finales del pasado año aunque «desconocemos el tema real de esos problemas entre las dos empresas», si bien, «por los comentarios que había se veía que había una serie de tensiones entre las dos empresas y al final Acciona decide rescindir el contrato y presenta un ERE para la totalidad de la plantilla».

El ERE comenzará a negociarse el próximo día 30 de septiembre. Los trabajadores disponen ahora de un periodo de siete días, que se inició este martes, 23 de septiembre, para definir quiénes van a constituir la mesa negociadora.

Los trabajadores son excépticos en cuanto a la posiblidad de que Acciona se vuelva atrás en su decisión. «Creemos que Acciona realmente se va a ir», remarca el delegado de Personal de UGT. La esperanza que albergan es que «alguna otra empresa se haga cargo de las labores de operación y mantenimiento de la planta y que haya una subrogación de los contratos hacia la nueva compañíaS, explicó Roberto Pérez.

«Un duro golpe para la comarca»

Para la Federación de Industria Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores de El Bierzo que ha manifestado su preocupación ante una medida que supone «la extinción de los contratos laborales de la totalidad de la plantilla actual».

Además, el secretario general de UGT FICA Bierzo, Jorge Díez, ha incidido en que esta decisión es «otro jarro de agua fría para el empleo de la comarca de El Bierzo y un duro golpe para el futuro industrial de una zona que ya enfrenta importantes desafíos económicos y laborales».