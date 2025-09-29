Un herido al volcar su camión y quedar atrapado en un accidente en la A-6 en Folgoso Una llamada alertó a la 13:15 horas al Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León solicitando asistencia

Carmen Ramos Folgoso de la Ribera Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:57 Comenta Compartir

Una persona ha resultado herida este lunes, 29 de septiembre, en un accidente en la Autovía del Noroeste A-6 a la altura de la localidad berciana de Folgoso de la Ribera.

Una llamada alertó a la 13:15 horas al Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León solicitando asistencia para una persona herida que había quedado atrapada al volcar el camión en el que circulaba.

Emergencias dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a bomberos de Ponferada y a Sacyl que enviaron recursos al lugar del accidente.