Un herido al volcar su camión y quedar atrapado en un accidente en la A-6 en Folgoso
Una llamada alertó a la 13:15 horas al Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León solicitando asistencia
Folgoso de la Ribera
Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:57
Una persona ha resultado herida este lunes, 29 de septiembre, en un accidente en la Autovía del Noroeste A-6 a la altura de la localidad berciana de Folgoso de la Ribera.
Una llamada alertó a la 13:15 horas al Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León solicitando asistencia para una persona herida que había quedado atrapada al volcar el camión en el que circulaba.
Emergencias dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a bomberos de Ponferada y a Sacyl que enviaron recursos al lugar del accidente.
