DO Bierzo versus Rueda: «No es posible apuntarse a una moda sin ser autóctona»

Carmen Ramos Ponferrada Miércoles, 4 de septiembre 2024, 08:12 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

«No es posible apuntarse a una moda sin tenerla como autóctona». Así de contundente se ha mostrado el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo, Adelino Pérez, después de confirmar con estupor como lo que «en su día fue un rumor ahora se ha materializado».

La polémica está servida y la DO Bierzo anuncia batalla. Todo ello después de que la Junta de Castilla y León haya autorizado a la DO Rueda el uso de la uva godello como variedad secundaria y con matices para la elaboracion de sus vinos. Un territorio vinícola en el que el verdejo es la variedad reina mientras que el godello es la uva autóctona de la comarca berciana y las gallegas de Valdeorras, Ribeira Sacra y Monterrei.

«A nosotros esto nos nos parece bien porque una denominación de origen lo que busca es el origen de las cosas para hacerlas en esos territorios con lo cual no entendemos que cuando nunca estuvo la variedad godello en la DO Rueda ellos lo hayan pedido», explicó el presidente de la DO Bierzo.

El primer paso que dará el Consejo Regulador será solicitar el expediente con el que la DO Rueda solicitó a la Junta que la aprobación de la petición, todo ello con el fin de presentar las alegaciones pertinentes. Asimismo, no descartan dar un paso más y «meternos en contenciosos o lo que necesitemos», avanza Adelino Pérez, porque lo que tienen claro «es que vamos luchar por tener la variedad godello como variedad autóctona del Bierzo, para que no se vaya yendo como denominación de origen a otros sitios», remarcó.

La DO Bierzo también ha iniciado contactos con las denominaciones de origen de Valdeorras, Ribeira Sacra y Monterrei que ya la tienen incluida en sus pliegos de condiciones para hacer un frente común en la defensa del godello como variedad autóctona «porque esto no nos parece normal».

«Nos afectaría mucho»

El Consejo Regulador considera que de materializarse por parte de la DO Rueda la utilización de la uva de la variedad godello para la elaboración de sus vinos «nos afectaría mucho», aseveró su presidente, que tiene claro que por encima de todo «queremos defender lo nuestro».

En este sentido, el órgano rector de los vinos de calidad del Bierzo defiende una variedad autóctona como el godello para la elaboración artesanal de sus caldos en una comarca donde reina el minifundio frente a la elaboración de Rueda «donde la producción es mucho más extensiva que lo que es en El Bierzo».

Desde la DO Bierzo tienen claro que esta petición de la DO Rueda puede responder únicamente al interés por sumarse a la moda por la buena aceptación en el mercado de los vinos elaborados con la variedad godello. «Como está de moda hacer esos vinos y se están vendiendo por esa calidad y esa manera de hacerlos es apuntarse a ella y a partir de ahí si los hacen venderlos».