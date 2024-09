DO Rueda: «Las variedades de uva no son exclusivas de una Denominación de Origen»

«Las variedades de uva no son exclusivas de una Denominación de Origen determinada». El Consejo Regulador de la DO Rueda responde así a la polémica desatada en El Bierzo tras la autorización por parte de la Junta de Castilla y León de la inclusión de ocho nuevas variedades de uva, entre ella el godello, autóctona de la comarca berciana y de Valdeorras.

Desde el marchamo de calidad de los vinos Rueda insisten en que de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) que conforman la Confederación Española de Consejos Reguladores del Vino (CECRV) «al menos 20 de ellas incluyen la variedad Verdejo, uva autóctona de la DO Rueda, como variedad autorizada; y 8 de ellas (incluidas la D. Tierra del Vino de Zamora y DO León) la uva godello».

Desde la DO Rueda dejan claro que trabajan «en post de los intereses des viticultores y bodegueros» y destacan que la uva de la variedad godello «lleva plantada en la DO Rueda desde el año 1996». «De hecho, varios viticultores y bodegueros de la zona llevan años trabajando en esta variedad y ya han sacado al mercado vinos elaborados con Godello sin el marchamo de la DO Rueda, ya que hasta ahora no estaba incluida dentro de las variedades autorizadas».

El Consejo Regulador insiste en que «no pretende usurpar la identidad de las Denominaciones de Origen que tienen a la Godello como variedad autóctona» y que la decisión de incluir esta variedad (y otras cinco blancas más) como secundaria responde también «a motivos cualitativos que tienen en cuenta la personalidad de los diferentes elaboradores de la DO Rueda, así como a las necesidades de un mercado con consumidores que demandan nuevos perfiles de vino».

Especialista en blancos

Desde el Consejo Regulador subrayan que la DO Rueda es especialista en elaboración de vinos blancos y seguirá apostando por su uva autóctona, la Verdejo, como el máximo exponente en la elaboración de sus vinos. Recuerda, además, que la excelente calidad y versatilidad de la Verdejo de Rueda han sido reconocidas por prestigiosas figuras del mundo del vino a nivel nacional e internacional.

«Este hecho no es excluyente para que, en sus elaboraciones, puedan utilizar otras uvas consideradas como principales (Sauvignon Blanc, Viura, Chardonnay o Viogner) o secundarias (Garnacha Blanca, Gewürztraminer, Godello, Moscatel de Alejandría, Moscatel de Grano Menudo y Riesling)». Unas variedades de uva secundarias que no podrán exceder de un 25% en la elaboración de sus vinos.

Por último, la DO Rueda quiere dejar claro que «valora y respeta el trabajo y la dedicación de los viticultores y bodegueros de todas las Denominaciones de Origen del mundo vino».