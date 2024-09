La Diputación y el Consejo Comarcal del Bierzo se oponen al uso de la uva godello en la DO Rueda

Leonoticias León Domingo, 1 de septiembre 2024, 13:59 | Actualizado 14:18h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

La Diputación de León tachó este domingo de «inadmisible y una aberración» la autorización, por parte del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, del uso de uva godello en la Denominación de Origen Rueda como variedad secundaria.

El presidente de la institución provincial, Gerardo Álvarez Courel, cree que se trata de una nueva «afrenta» del Gobierno autonómico hacia la provincia de León «y al Bierzo en particular», y acusa al Consejo Regulador de la DO Rueda de «competencia desleal».

«Competencia desleal y aberración»

Courel cree que el vino godello está de moda gracias al «trabajo serio y dedicado del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo durante muchos años, y lo que pretende la DO Rueda ahora es aprovechar esa situación para tener una penetración en el mercado, en un ejemplo claro de competencia totalmente desleal, y en una aberración amparada por la Junta de Castilla y León».

También critica que la Junta no haya contado con el organismo berciano »al que ha ignorado completamente«. Por ello, la Diputación apoyará todas las medidas que se tomen desde la DO Bierzo y hace un llamamiento a que se una el Consejo Comarcal del Bierzo y los ayuntamientos de la comarca.

Por su parte, el Consejo Comarcal del Bierzo, a través de su presidente Olegario Ramón, manifiesta también su firme oposición a la reciente decisión de la Junta de Castilla y León.

«Decisión que carece de fundamento»

Olegario Ramón ha subrayado que esta decisión carece de fundamento, ya que la variedad godello no es autóctona de la DO Rueda, donde no existe ninguna tradición en el cultivo de esta uva. Olegario Ramón considera que se pretende aprovechar el éxito de la DO Bierzo, «haciendo grandes vinos, haciendo de la uva godello una uva respetada, una uva que adquiere un enorme valor en el mercado y, después de haber hecho todo ese trabajo, no puede ser que otras denominaciones de origen que no están para nadas vinculadas a esta uva ahora tengan reconocimiento a través de una uva autóctona del Bierzo«.

El Consejo Comarcal del Bierzo apoya así las reivindicaciones de la DO Bierzo y denuncia lo que considera un agravio por parte de la Junta de Castilla y León contra los intereses de la comarca. «La Junta no nos ayuda habitualmente, pero lo que no puede hacer es perjudicarnos de una manera tan clara», señaló Olegario Ramón, quien añadió que la institución comarcal apoyará a la DO Bierzo en todas las medidas que tome y utilizará todos los recursos a su alcance para impedir que esta medida, que considera perjudicial para la comarca, se haga realidad.

El PSOE de León se une al rechazo

El PSOE de León se une al rechazo generalizado que ha suscitado el uso de la uva godello, originaria del Bierzo, por parte de la Denominación de Origen Rueda. El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha calificado esta decisión como «un atropello a los derechos y al patrimonio vitivinícola de nuestra tierra».

Cendón ha manifestado su profundo desacuerdo con la medida, señalando que «la utilización del godello por parte de una denominación de origen que no tiene tradición en su cultivo es una clara muestra de competencia desleal, impulsada por intereses ajenos al desarrollo sostenible y justo de nuestras comarcas».