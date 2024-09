UPL lleva a las Cortes la «provocación» de autorizar godello a la DO Rueda

Elbierzonoticias Ponferrada Lunes, 2 de septiembre 2024, 14:04 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado una batería de preguntas en las Cortes Autonómicas en la que expresa su rechazo a la decisión tomada por la Junta de permitir el uso de la variedad de uva godello en la Denominación de Origen Rueda; hecho que tildan de «provocación» que no hace más que demostrar que la Junta «sigue yendo en contra de los intereses de los leoneses y los bercianos».

Los leonesistas recuerdan que la variedad de uva godello no es autóctona ni de la localidad castellana de Rueda ni de su área contigua que conforma la DO Rueda, «siendo la uva godello autóctona de la comarca leonesa del Bierzo y las gallegas de Valdeorras, Ribeira Sacra y Monterrey, en las cuales los vinos con esta variedad propia de uva están registrando un éxito creciente y evidente en los últimos años». Ese crecimiento es, para UPL, «lo que sin duda ha motivado que la DO Rueda pretenda hacer vinos con la variedad de uva godello pese a no ser propia de su área.»

Además, la formación lamenta que la Junta no haya hablado con los viticultores bercianos ni con el Consejo Regulador de la DO Bierzo antes de conceder dicha autorización de uso de la uva godello a la DO Rueda, «habiendo dejado al margen a los viticultores bercianos, que serían los grandes perjudicados por dicha decisión».

La autorización dada por la Junta a través del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, subrayan, «no resulta razonable si se tiene en cuenta que en el área de la DO Rueda nunca se ha utilizado la uva godello y que parece responder única y exclusivamente a querer beneficiarse del prestigio que están tomando los vinos que emplean este tipo de uva, gracias al buen trabajo realizado por los viticultores del Bierzo». Para ellos, añaden, dicha autorización supondrá «un agravio y un insulto, así como un ataque evidente a la agricultura y la economía leonesa», según informa Ical.

De este modo, los leonesistas muestran su apoyo al Consejo Regulador de la DO Bierzo y a todos los productores de la provincia de León, que ya anunciaron que pelearán por todas las vías posibles contra la resolución del Itacyl. «No es normal que sea la propia Junta la que permita esta utilización, que podría desembocar en la creación en la DO Rueda de vinos Godello, cuando no tienen tradición ninguna de el uso de esta variedad de uva» señalan.