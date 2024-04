La DO Rueda «no tiene en mente» la utilización de la variedad Godello para sus vinos

Tras la polémica surgida a raíz de la petición de la organización agraria Asaja Valladolid para que la Junta de Castilla y León autorice a la DO Rueda para utilizar la uva de la variedad Godello en la elaboración de vinos y la oposición frontal tanto de Asaja Bierzo como de la DO Bierzo, el presidente de la Denominación de Origen Rueda, Carlos Yllera, aseguró a este periódico que «no es algo que tengamos en mente».

En ese sentido, señaló que es una opinión que ha salido de Asaja Valladolid y que como Consejo Regulador supondría una modificación del pliego de condiciones y tendría que ser aprobado por el pleno. «Tendríamos que revisar los intereses de bodegas y viticultores, pero dependemos del pleno y que la Junta se pronuncie también», añadió.

En cualquier caso, es una cuestión que no se la plantean por el momento, «a futuro no lo sé, pero por supuesto nunca sería para hacer competencia al Bierzo», indicó Yllera, para el que cada Denominación de Origen tiene que poner en valor sus variedades autóctonas y en el caso del Bierzo, el Godello lleva muchos años en producción.

«El mercado es muy grande y tenemos que intentar remar todos en la misma dirección», afirmó. De todas formas, si la DO Rueda se planteara alguna vez introducir esta variedad de uva, que es autóctona de la zona del Bierzo y Valdeorras, «sería testimonial porque nosotros dependemos mucho de nuestra variedad Verdejo, y además, las plantaciones están cerradas», por lo que en definitiva «es complicado», concluyó.

«Preocupados y pendientes»

Por su parte, el presidente de la DO Bierzo, Adelino Pérez, había mostrado su preocupación ante la posibilidad de que la uva Godello se pudiera utilizar para la elaboración de vinos de la DO Rueda, por lo que anunció que estarían atentos y sobre todo que «haremos todo lo necesario para luchar porque nuestras variedades sigan siendo nuestras y no de otros».

Incluso llegó a anunciar que llegarían hasta los tribunales si en algún momento se diera esa posibilidad.