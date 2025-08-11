leonoticias - Noticias de León y provincia

Fachada del Colegio Mayor La Tebaida de Ponferrada. EBN
Incendio forestal Bierzo

El Colegio Mayor La Tebaida de Ponferrada acoge a una veintena de desalojados

El campamento de la UME se instala en el pabellón Lydia Valentín de la capital berciana para poder descansar entre turnos

Álvaro Pérez

Ponferrada

Lunes, 11 de agosto 2025, 17:20

Tras la primera noche de los desalojos, a causa de los incendios en la comarca de El Bierzo, la rectora de la ULE, Nuria González, ha puesto las instalaciones del Colegio Mayor de La Tebaida de Ponferrada a disposición de la Junta de Castilla y León para acoger a los vecinos afectados por los incendios que han sido obligados a abandonar sus hogares.

Unas 23 personas han pasado la noche del domingo al lunes en el Colegio Mayor. Los desalojados son mayoritariamente naturales de Borrenes, Carucedo y Médulas. Según esta fuente, casi la totalidad eran vecinos, a pesar de que también se encontraban varios turistas que residían en casas rurales.

Para llevar a cabo la total atención de las personas alojadas en estas instalaciones, se han facilitado medicinas a aquellos que lo han precisado, además de cubrir todas las necesidades de una de las personas que precisa de oxígeno portátil. Todas estas medidas han sido realizadas en coordinación con la directora de enfermería de Atención Primaria.

Noticias relacionadas

Quiñones: «Son pirómanos actuando en León de forma coordinada, es terrorismo ambiental»

El incendio que devora Las Médulas: «No ardió el pueblo entero de casualidad»

Trasladan un campamento de niños por precaución ante el fuego de Yeres

La UME instalada en el Lydia Valentín

Por otro lado, el pabellón Lydia Valentín no ha acogido a ningún vecino, sino a miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), quienes realizan jornadas de trabajo de 12 horas para controlar y erradicar el fuego lo antes posible en los seis incendios activos que están afectando directamente a la provincia de León.

Las brigadas han pasado la noche en el pabellón a la espera de dar relevo a los compañeros que siguen realizando labores para apagar el fuego. Esta mañana, sobre las 10:30 horas, se ha extinguido el incendio que afectaba a la zona de Villaverde de los Cestos, uno de los núcleos que incendia la comarca de El Bierzo, pero que ha sido el primero en caer.

