Trasladan un campamento de niños por precaución ante el fuego de Yeres

Una veintena de niños que pernoctaban en un campamento en el pueblo de Peón de Arriba (Carracedelo), fueron trasladados por precaución hasta las instalaciones que tiene la empresa en Bembibre. Alrededor de las 20:00 horas del domingo, 10 de agosto, los organizadores del campamentos tomaron la decisión de mover a los jóvenes para la tranquilidad de los niños y de los propios padres.

«No estábamos en una zona para evacuar pero sí teníamos la opción, por lo que para minimizar el riesgo de que tuviéramos que evacuar por alguna circunstancia, lo que decidimos fue trasladarlos». Javier Arias, responsable del campamento, comenta que «es una zona que, toquemos madera, no estará afectada». Pero también destaca que al final no es la misma visión que tiene él, que es consciente de que el incendio está a una distancia considerable, con la que tienen las familias de los niños que viven fuera. «Al final los padres que vienen de fuera están preocupados y lo ven de otra manera», añade.

«Nosotros pensamos, mira es de noche, no va a dormir la gente, vamos a estar preocupados todos, sobre todo la organización». Por todo ello, aprovecharon la oportunidad y no dudaron en acudir a otra instalación. Respecto al traslado, los miembros de la organización realizaron varios viajes en distintas furgonetas y coches para llevar a los acampados. »El traslado no nos dio guerra porque no había prisa«, ya que no fue una situación de urgencia, sino una medida preventiva y tranquilizadora aprovechando que había más instalaciones disponibles. »Nos movemos por facilidad, la empresa tiene varias instalaciones y tenía esa disponible«, asegura.

«Más tranquilidad para los padres que no están aquí», comenta Javier Arias, además de confirmar que los niños se quedarán en Bembibre. «Probablemente no vuelvan», asegura Javier Arias, explicando que no tienen ninguna necesidad de tener un riesgo que es más que evitable y teniendo otras instalaciones libres donde el campamento se desarrolla con total normalidad.