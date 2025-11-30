La berciana que rinde tributo a las ollas de las abuelas: «Igual que otros hacen crucigramas yo hago potes» Anabel Bodelón, gerente de la Rosquilla Berciana, ha puesto en marcha una novedosa iniciativa que recupera el alma de las antiguas cacerolas en las que se elaboraban platos tan tradicionales como la olla berciana

Carmen Ramos Ponferrada Domingo, 30 de noviembre 2025, 09:23 Comenta Compartir

Igual que hace una dulce hace un pote. Anabel Bodelón es la gerente de la Rosquilla Berciana, la empresa que puso en marcha en 2016 en un espacio situado en Plaza Gourmet de Ponferrada y que tras su paso por la tienda de la plaza Luis del Olmo y afianzar su apuesta por el producto local y de calidad trasladó su obrador a San Andrés de Montejos.

Todos sus productos llevan el sello 'made in Bierzo', con elaboraciones artesanas, donde lo importante no es el tiempo sino el resultado. La misma máxima que ha aplicado a su nuevo proyecto al que ha dado vida también con las manos y con el mismo mimo, aunque en este caso el trabajo se realiza con otra masa.

Así nació 'Date el pote' la nueva iniciativa en la que se ha embarcado y que es una apuesta más, «un poquito en paralelo con Rosquilla Berciana», por lo artesano aunque en este caso en el mundo de la cerámica, eso sí, realizada con el mismo entusiasmo. «Somos gente inquieta y empezamos a hacer cerámica, artesanía en cemento», explica.

La idea fue brotando en su cabeza y a la par en sus manos. «Empezamos a ver cómo salían cosinas, a ver un tarrito, cómo lo hacemos, y empezamos a innovar hasta que hicimos el pote, que siempre nos ha gustado muchísimo». Esa «olla de toda la vida», las cacerolas de porcelana marrones por fuera y azules por dentro, que reinaban en la casa de tantas y tantas abuelas, y «en la que se hacía la olla del pastor, la olla minera, la olla ferroviaria o la olla berciana», cocina tradicional donde la haya y en tamaño mini.

De la olla minera a la ferroviaria

Una recreación de esa olla en cerámica con cemento que pusieron de largo en la última edición del Magosto y Mercado Tradicional de Páramo del Sil, declarada Manifestación de Interés Turístico Provincial. Blanca con la rayita azul «como la antigua porcelana que había en todas las casas de las abuelas», relata Bodelón. También en rojo «como las ollas de toda la vida» pintada en azul por dentro y en negro «como el pote de la olla ferroviaria». «Son los tres tonos que tenemos y es lo que vamos a empezar a llevar con nosotros también como otra alternativa, otra cosita más», apunta.

Una iniciativa pionera a la que pretenden darle vida en la cocina con diferentes usos. «Somos los primeros que hacemos este pote así pequeñito y queda precioso, porque lo puedes utilizar para meter especias o el azúcar, para decorar y queda muy bonito», explica la gerente de la Rosquilla Berciana.

Un nuevo proyecto que viene a cumplir el sueño de Anabel Bodelón que siempre ha estado detrás de las rosquillas. «Eso siempre estaba detrás, siempre me gustó para mí o para los míos hacer cosinas a mi estilo, y fue el decir, bueno, pues es el momento de echarnos a esa aventura de hacer algo diferente, en este caso en cerámica y en cemento».

«Tirando por El Bierzo»

Como no podía ser de otra manera, la comarca también está muy presente en esta nueva apuesta con el pote como algo significativo de su identidad. «Lo que pretendemos en la línea que trabajamos siempre es tirando por El Bierzo, por los pueblos y por lo antiguo, para que no se pierda, por eso buscamos el pote precisamente», señala Anabel.

En sus ratos libres «como unos hacen punto y otros hacen crucigramas, pues yo hago potes», asevera. Tiene apoyo logístico en casa, su marido Abel que también le echa una mano en el obrador y que, en este caso, es el encargado de pintarlos. «Tengo el apoyo que tengo que tener, el 50%», apunta. Todo con la supervisión «siempre» de Cristina «que nos ayuda a todo, y es la que nos dice desde fuera, pues sí, pues no». «Aquí somos, somos un tandem de tres», resalta.

El día 7 de diciembre la Rosquilla Berciana viajará al Mercadillo de Navidad de Fornela que tendrá lugar en las pallozas del Castro de Chano donde habrá artesanía, delicias locales, gastronomía berciana y vinos, todo ello en un espacio emblemático de la comarca «precioso, precioso» al que el pasado año llevaron su turrón y su polvorón y en el que en esta ocasión desembarcará el pote. «Cerámica y cemento con los productos navideños», concluye.